Pregătiri pentru iarnă. Termoenergetica începe încărcarea cu apă și probele de presiune la instalațiile interioare

Autor: Maria Popa
Joi, 18 Septembrie 2025, ora 14:13
Pregătiri pentru iarnă. Termoenergetica începe încărcarea cu apă și probele de presiune la instalațiile interioare
Calorifer FOTO: Pixabay

Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) S.A. anunță, joi, 18 septembrie, că din 23 septembrie începe încărcarea cu apă a instalațiilor de alimentare cu energie termică, concomitent cu efectuarea probelor de presiune la instalațiile interioare.

Încărcarea cu apă a instalațiilor se va desfășura etapizat, pentru a asigura un proces controlat și sigur, precizează compania. Acțiunile sunt necesare pentru ca rețeaua de termoficare să fie pregătită pentru sezonul rece 2025 - 2026.

Potrivit CMTEB, asociațiile de proprietari vor fi informate, prin afișe la intrarea în blocuri, despre data exactă a încărcării instalației, ca să poată lua din timp măsurile necesare prevenirii unor incidente.

În acest context, Termoenergetica atenționează asociațiile de proprietari să se asigure că instalațiile interioare proprii (de alimentare cu energie termică) sunt în stare de funcționare și că sunt finalizate lucrările din interiorul imobilelor.

Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) S.A. anunță, joi, printr-un comunicat de presă, că începând cu data de 23 septembrie 2025, se va realiza încărcarea cu apă a instalațiilor de alimentare cu energie termică, concomitent cu efectuarea probelor de presiune la instalațiile interioare.

Potrivit sursei citate, acțiunile sunt necesare în vederea pregătirii rețelei de termoficare pentru noul sezon de încălzire 2025 - 2026.

„Încărcarea cu apă a instalațiilor se va desfășura etapizat, pentru a asigura un proces controlat și sigur. Fiecare asociație de proprietari va fi informată în prealabil, prin afișaj la intrarea în imobil, cu privire la data exactă a încărcării instalației, astfel încât să poată lua din timp toate măsurile necesare pentru prevenirea incidentelor”, precizează Termoenergetica.

Compania roagă clienții companiei să se asigure că lucrările la instalațiile interioare din imobile vor fi terminate în timp util, astfel încât să fie evitate incidentele (inundații în apartamente sau în subsolurile blocurilor) ce pot apărea odată cu încărcarea acestora.

„Vă reamintim că este obligația asociațiilor de proprietari să se asigure că instalațiile interioare proprii (de alimentare cu energie termică) sunt în stare de funcționare și că sunt finalizate lucrările din interiorul imobilelor”, precizează CMTEB.

Aceeași sursă adaugă că data exactă privind începerea furnizării agentului termic pentru încălzire va fi anunțată ulterior, respectiv după îndeplinirea condițiilor legale.

Potrivit aceleași surse, potrivit prevederilor legale, debranșarea instalațiilor interioare de încălzire și/sau pentru apă caldă ale consumatorilor de energie termică dintr-un condominiu nu poate fi efectuată pe parcursul sezonului de încălzire.

Dispeceratele Companiei Municipale Termoenergetica București și echipele de intervenție lucrează în regim permanent pentru soluționarea problemelor apărute.

#termoenergetica bucuresti, #calorifere, #apa, #sezon rece, #asociatii proprietari, #bucuresteni , #stiri sociale
