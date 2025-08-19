Termoenergetica anunță când vor avea bucureștenii apă caldă, după avaria majoră care a afectat trei sectoare. „Ne cerem scuze pentru disconfortul creat”

Autor: Catalina Sirbu
Marti, 19 August 2025, ora 17:14
Bărbat care se spală pe mâini / FOTO: Unsplash.com

Echipele Termoenergetica continuă lucrările pentru remedierea avariei majore care s-a produs pe conducta magistrală cu o vechime de aproape 40 de ani şi diametrul de un metru, la intersecţia Şoselei Mihai Bravu cu Splaiul Unirii. Tronsonul de conductă afectată, de aproximativ un kilometru, a fost izolat şi apoi secţionat în două zone de intervenţie, pentru a permite reparaţiile etapizat.

Termoenergetica estimează că miercuri, la ora 23:00, ar urma să fie finalizate lucrările de reparaţii în urma avariei majore care s-a produs în zona Splaiul Unirii. Marţi dimineaţă a început încărcarea reţelei care alimentează Sectoarele 2 şi 3 din CET Progresu, informează compania, pe Facebook.

Compania Termoenergetica informează că, în cursul nopţii trecute, patru echipe au finalizat reparaţiile la două avarii pe conducta DN 800 mm şi o alta, pe conducta DN 1000 mm.

„În această dimineaţă a fost deja începută încărcarea reţelei care alimentează Sectoarele 2 şi 3 din CET Progresu, iar alte patru echipe de intervenţie continuă lucrările de reparaţii pentru celălalt segment de conductă”, precizează sursa citată.

Conform companiei, termenul estimat pentru finalizarea tuturor lucrărilor este 20 august 2025, ora 23:00.

Termoenergetica mai precizează că este important de ştiut că pentru repornirea CET Progresu este necesar să fie îndeplinit minimul tehnic de funcţionare, respectiv 60 Gcal şi un debit de 1500 t/h.

„Ne cerem scuze pentru disconfortul creat şi vă asigurăm că echipele noastre sunt mobilizate permanent pentru reluarea furnizării agentului termic în condiţii de siguranţă în cel mai scurt timp posibil, în ciuda dificultăţilor de intervenţie în subteran”, se mai arată în informarea Termoenergetica.

Mii de blocuri din trei sectoare ale Capitalei, racordate la sistemul centralizat de termoficare, au rămas fără apă caldă din cauza unei avarii majore produse duminică pe o conductă magistrală, la intersecţia Şoselei Mihai Bravu cu Splaiul Unirii.

Directorul Termoenergetica, Adela Ciudoescu, a declarat că peste 4.000 de blocuri din sectoarele 2, 3 şi 4 ale Capitalei nu au apă caldă.

„Sunt afectate sectoarele 4, 2 şi 3 deoarece nu s-a putut asigura minimul tehnic de funcţionare a centralei şi, pentru a nu periclita echipamentele energetice, centrala a trebuit să se închidă”, afirmă directorul Termoenergetica.

Avaria majoră s-a produs duminică pe conducta magistrală de termoficare cu diametrul de 1000 mm, la intersecţia Şoselei Mihai Bravu cu Splaiul Unirii, sub podul Mihai Bravu.

Potrivit companiei, din cauza pierderilor masive de agent termic generate de această avarie, Elcen a decis oprirea forţată a CET Progresu, pentru a preveni avarii grave la nivelul instalaţiilor energetice. Imediat după restabilirea parametrilor minimi de funcţionare, CET Progresu va fi repornită pentru a relua furnizarea agentului termic în condiţii de siguranţă, a mai precizat compania.

