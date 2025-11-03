Spitalul Universitar și sute de blocuri din București, fără apă caldă și căldură la început de noiembrie

Compania Municipală Termoenergetica București a anunțat, luni, 3 noiembrie 2025, începerea unor lucrări de reparație la sistemul de termoficare al Capitalei. Intervențiile vizează mai multe zone din oraș și sunt necesare pentru remedierea unor avarii apărute pe conductele rețelei termice primare. În funcție de amploarea fiecărei lucrări, durata acestora variază, însă autoritățile dau asigurări că echipele de intervenție vor acționa pentru reluarea cât mai rapidă a furnizării agentului termic.

Lucrări extinse în Sectoarele 3, 4, 5 și 6

Una dintre cele mai importante intervenții are loc pe Șoseaua Mihai Bravu, în Sectorul 3, unde conductele principale, cu diametrul de 900 mm, instalate în 1987, vor fi reparate după aproape patru decenii de funcționare. Lucrările impun oprirea furnizării apei calde și a căldurii pentru cinci puncte termice care deservesc 71 de blocuri, în perioada 3–7 noiembrie 2025.

Tot în Sectorul 3, dar pe traseul Șoseaua Mihai Bravu – Calea Vitan, va fi remediată o altă avarie majoră, pe o conductă montată în anul 1975, veche de jumătate de secol. Aici, sistarea furnizării agentului termic va afecta 12 puncte termice, adică 198 de blocuri și un agent economic, pentru același interval de timp.

În Sectorul 4, echipele Termoenergetica intervin pe Strada V.V. Stanciu, Strada C.R. Motru și Calea Văcărești, la racordul punctului termic „1+2 Tineretului”. Conducta principală, pusă în funcțiune în 1992, are nevoie de reparații după 33 de ani de utilizare. Lucrările vor întrerupe furnizarea apei calde și a căldurii către șase puncte termice, care deservesc 129 de blocuri și doi agenți economici, între 3 și 7 noiembrie.

Ads

Un alt șantier important se află în Sectorul 5, pe Strada Ana Davila, unde se intervine pe o conductă de 500 mm instalată în 1984. În perioada lucrărilor, vor fi afectați trei module termice, un punct termic și Spitalul Universitar, una dintre cele mai importante unități medicale din Capitală.

În Sectorul 6, pe Bulevardul Iuliu Maniu, la racordul punctului termic „5+5A Placare”, se desfășoară lucrări de remediere a unei avarii pe o conductă veche de 51 de ani, pusă în funcțiune în 1974. Termoenergetica precizează că, în acest caz, clienții nu vor fi afectați, iar intervenția se va desfășura între 5 și 6 noiembrie 2025.

Echipele Termoenergetica, pe teren zi și noapte

Reprezentanții Termoenergetica subliniază că echipele de intervenție sunt deja pe teren și că se lucrează în regim susținut pentru remedierea rapidă a defecțiunilor. „Dispeceratele Companiei Municipale Termoenergetica București și echipele de intervenție sunt în teren și vor lucra pentru executarea cât mai rapidă a operațiunilor necesare reluării furnizării agentului termic în zonele afectate”, se arată în comunicatul companiei.

Ads

Totodată, instituția reamintește că termenele estimate pentru repunerea în funcțiune a sistemului sunt calculate înainte de deschiderea șantierelor și de decopertarea galeriilor. Durata exactă a lucrărilor poate fi influențată de gradul de degradare al conductelor și de complexitatea reparațiilor.

Locuitorii afectați pot obține informații actualizate prin mesajele preînregistrate la numărul 031.9442, la linia gratuită 0800.820.002, sau prin aplicația mobilă Termoalert, care oferă detalii despre situația sistemului de termoficare din fiecare zonă.

Ads