Acuzații de terorism pentru doi americani care au încercat să dea foc unei mașini Fox News. Au amenințat că detonează arme de distrugere în masă

Bărbați arestați pentru că ar fi încercat să incendieze o mașină Fox News FOTO Instagram /therealstateofamerica

Doi bărbați au fost arestați în statul Utah, acuzați că au plantat un dispozitiv incendiar pe o mașină a postului TV conservator Fox News, duminică, 14 septembrie. Cei doi, în vârstă de 58 și 31 de ani, ar fi încercat să incendieze mașina reporterilor Fox News, însă dispozitivul nu a funcționat corect. Acum sunt acuzați de tentativă de incendiere, de amenințări teroriste și de posesie a unor arme de distrugere în masă.

Suspecții, Adeeb Nasir (58 de ani) și Adil Justice Ahmed Nasir (31 de ani), au fost arestați în Salt Lake City, capitala statului Utah, unul dintre cele mai conservatoare din America, cu populație predominant albă și mormonă.

Anchetatorii au stabilit că cei doi au atașat dispozitivul de mașina Fox 13, canal de știri afiliat local Fox News, care era parcată lângă o clădire plină cu oameni, potrivit CBSNews.

Judecătorul a decis arestarea lor fără posibilitate de cauțiune, iar printre acuzații se numără tentativă de incendiere calificată, amenințări teroriste și posesie de arme de distrugere în masă.

„Datorită naturii dispozitivului și locației sale, acest incident a constituit o amenințare semnificativă la adresa siguranței publice”, deoarece o explozie lângă clădirea de birouri ar fi dus la victime în masă, a declarat Jeffrey David Nelson, anchetatorul șef al pompierilor geniști americani din Salt Lake City.

La domiciliul suspecților, agenții FBI au găsit arme, droguri și arme de distrugere în masă false, dar care păreau reale. Cei doi au susținut că sunt reale, astfel că autoritățile americane au evacuat întreaga vecinătate extinsă.

