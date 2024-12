Arabia Saudită condamnă atentatul din Magdeburg. Regatul din Golf şi-a exprimat „solidaritatea cu poporul german şi cu familiile victimelor"

Arabia Saudită a „condamnat" sâmbătă atentatul cu o maşină care a vizat mulţimea de la un târg de Crăciun din oraşul german Magdeburg, al cărui suspect este de origine saudită, afirmând că „respinge violenţa".

Potrivit AFP, Regatul din Golf şi-a exprimat „solidaritatea cu poporul german şi cu familiile victimelor", într-comunicat al Ministerului de Externe difuzat pe reţeaua socială X.

#Statement | The Foreign Ministry expresses the Kingdom of Saudi Arabia's condemnation of the incident that took place in a market in the city of Magdeburg in the Federal Republic of Germany in which a car plowed into crowds, resulting in the death and injury of a number of… pic.twitter.com/Ozc85f0GpZ