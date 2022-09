Ce s-ar întâmpla dacă teroriștii ar lovi România? Ce am învățat după atacurile asupra SUA de la 11 septembrie 2001?

.com

Analiza de intelligence nu lasă loc pentru emoții! Terorismul a devenit o profesie, cu atât mai mult cu cât nu oricine poate fi terorist!

Am întrebat și încă mai întreb: cine are nevoie de bombe? Cine are nevoie de teroriști?

Adevărul trebuie să fie scos în față, așa cum interesul național nu trebuie să dispară niciodată, indiferent de jocuri politice sau de interese mondiale!

După 21 de ani de la 9/11 septembrie 2001, când SUA era însângerată, sub ochii îngroziți ai lumii întregi, de atacurile teroriste, terorismul rămâne la fel de imprevizibil, fiind cea mai crunta amenințare pentru echilibru și pace!

Este lumea pregătita pentru a face față unor noi amenințări?

Teroriștii pot fi pretutindeni, dacă nu sunt deja printre noi!

Cyberterorismul poate fi omniprezent!

Dronele lovesc la comandă, cu o precizie matematică!

După 21 de ani de discuții și de analize, ce am învățat din tragediile de la 11 septembrie 2001?

Trebuie să nu uităm că, la început de mileniu al III-lea, teroriștii nu sunt anarhiștii din cărțile de istorie sau "lupii singuratici" desprinși din tratatele de psihiatrie! Psihologia teroristului surprinde prin inteligența superioară, stăpânirea de sine, dar mai ales prin sângele rece în fața morții!

Ads

Cine poate fi un terorist kamikaze?

Benedict Sîrbu, specialist în supraveghere operativă, vorbește despre misiuni destinate celor recrutați pentru acțiunile kamikaze, sacrificiul lor având menirea să amplifice groaza în rândul statelor lumii!

Și totuși, ce înseamnă terorismul?

Consensul lipsește și în privința înțelegerii terorismului! Nu mai puțin de 140 de definiții încearcă să contureze terorismul, violenta fiind numitorul comun!

În mod cert, indiferent de unghiul din care privim, terorismul este o infracțiune!

În conformitate cu dreptul UE, acțiunile de terorism "sunt acte săvârșite cu scopul:

1. de a intimida grav o populație;

2. de a constrânge nelegitim un guvern sau o organizație internațională să îndeplinească sau să se abțină de la a îndeplini orice act;

3. de a destabiliza grav sau de a distruge structurile politice, constituționale, economice sau sociale fundamentale ale unei țări sau ale unei organizații internaționale."

"Convenția arabă pentru combaterea terorismului" adoptată de Consiliul miniștrilor arabi de interne și de Consiliul miniștrilor arabi ai justiției din Cairo, Egipt, în 1998 definește terorismul drept: "orice act sau amenințare de violență, indiferent de motivele sau scopurile sale, care se manifestă în avansarea unei agende criminale individuale sau colective și care încearcă să înghită panică în rândul oamenilor, provocând frică prin lezarea lor sau punând viața, libertatea sau securitatea în pericol, sau care urmăresc să dăuneze mediului sau instalațiilor sau proprietăților publice sau private sau ocupării sau confiscării acestora sau care urmăresc să pună în pericol resursele naționale."

Ads

Cine contracarează acțiunile teroriste?

În România, Brigada Antiterorista din cadrul Serviciului Român de Informații este recunoscută pentru profesionalismul luptătorilor! Potrivit art 6, alin. 3, din Legea 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, responsabilitatea, ca autoritate națională în domeniu, revine Serviciul Român de Informații care prin Centrul de coordonare operativă antiteroristă,

asigură coordonarea tehnică a Sistemului Național pentru Prevenirea și Combaterea Terorismului!

Din perspectiva amenințărilor, lumea fără servicii de informații este posibilă?

Tensiunile din Orientul Mijlociu escaladează, de la o ora la alta, tot mai mult, configurând scenarii cu privire la un posibil război mondial!

Dacă Rusia atrage atenția alături de Iran și Coreea de Nord, cu privire la iminența unui atac nuclear, Europa, în mod voit sau nevoit, asista la un război greu de definit în Ucraina cu mize încă nedeslușite!

Ads

Amenințările nu lipsesc! Terorismul există!

Organizația Al-Qaida, dar și Statul Islamic obligă la reflecții!

Fără să am pretenția de a fi considerat atotcunoscător și fără să îmi doresc să determin atitudini neconforme cu respectul față de lege, cu simplitatea dobândită în preajma oamenilor înțelepți, invit la o clipă de sinceritate!

În condițiile în care terorismul poate fi și un instrument în jocul de putere, sa fie adevărat că dincolo de scenarii și conspirații, mai mult sau mai puțin dovedite, atacurile asupra SUA au arătat slăbiciunea și lipsa de pregătire sau de reacție a unor servicii de informații și a unor structuri specializate în prevenirea și combaterea terorismului?

În calea păcii, cooperarea internațională este deosebit de importantă!

Ce trebuie să facă Uniunea Europeană și statele membre pentru a implementa o Strategie eficientă de combatere a terorismului și de menținere a păcii?

Întrebarea nu îmi aparține! Anticipativ, prietenul Vladimir Adrian Costea a reușit cu ani în urma să mă surprindă și să îmi ofere prilejul unui "upgrade" informațional!

Ads

Teroriștii trăiesc printre noi?

Răspunsul la o astfel de întrebare nu este unul ușor!

Să anticipam reacții fără să înțelegem ce se află cu adevărat în spatele "cortinei", ar însemna o moarte sigură în jungla războaielor și a nesfârșitelor interese pentru controlul resurselor!

Reconfigurarea puterii geopolitice aduce și victime! Recent scriam despre Noua Ordine Mondială și despre nevoia de pace!

Cine deține puterea?

Să învățăm să nu căutăm adevărul despre decidenții din umbră, după aparențe! Jocul de păpuși nu înseamnă nimic fără păpușării care dirijează păpușile dornice de afirmare!

În timp ce Europa arde la foc mocnit, cu gazul rusesc aproape înghețat la robinet, Orientul Mijlociu rămâne un "butoi cu pulbere" pentru întreaga omenire, cu atât mai mult cu cât state precum Libia, Irak, Yemen, Egipt au fost "ajutate" să își deschidă porțile pentru importurile de democrație, dar și pentru investitorii străini interesați să preia ieftin, poate mult prea ieftin, controlul asupra resurselor existente!

Ads

Sa fie vorba de interese sau de un "conflict între civilizații"?

Cine are nevoie de pace?

Istoria îndeamnă la aducere aminte! Să gândim pentru o clipă la Israel și la Palestina!

Deși pacea poate să așeze "ramura de măslin" pe zidul neînțelegerilor, cei atacați nu au dormit niciodată în pace!

Explicațiile nu ajută!

Pacea nu se lipește cu sânge!

Cu simbrie de la stăpân sau fără, terorismul fiind sponsorizat și de statele interesate, "teroriștii kamikaze" încearcă să își legitimeze acțiunile în drumul spre Paradis, uitând că orice lovitură de bombe omoară oameni nevinovați, considerați apoi drept "victime colaterale"!

Cu ce au greșit acești oameni atacați în țările lor, chinuiți și zdrobiți de bombe?

Terorismul rămâne o lecție deschisă!

Prevenirea terorismului trebuie să fie prioritatea maximă!

Din păcate, de cele mai multe ori, anticiparea imprevizibilului se prăbușește în fumul ignorantei, declarațiile zgomotoase înlocuiesc, din păcate, acțiunile comune pentru pace!

Cine are nevoie de unitate?

Jocurile pe scena puterii implică maturitate, informații de cele mai multe ori din zona secreta și o deosebita înțelegere!

Oare nu cumva, adevărații decidenți și nu păpușile operative acționează deja în scopul îndeplinirii misiunilor fixate de Marile puteri?!

Ce am învățat de la Yalta și Malta?

Divizarea lumii după interese înseamnă tot acțiune teroristă?

Nu cumva România a fost sfârtecată între Yalta și Malta, după cum amintea un cunoscut om de televiziune?

Bătălia pentru controlul resurselor obliga, însă, la reflecții! Cine pierde? Cine câștigă?

Realitate este cruntă, inclusiv în privința terorismului!

În timp ce frica amplifica manipularea și determină fuga, disperarea împinge din spate sute de mii de oameni care pot fi manevrați pentru consolidarea unor noi interese!

Mulţi dintre cei prinși între bătăliile dintre terorism și interesele pentru resursei, își țin copiii în braţe!

Cine are interesul să oprească terorismul?

Cine poate să scape de război? Cine învinge sărăcia? Cine alungă foamea?

Pacea se păstrează cu înțelepciune!

Aparent, Liderul Al Qaida, Osama Bin Laden, a fost scos din scena jocurilor de putere, dar organizația teroristă Al–Qaida, gruparea Al Shabab, alături de Boko Haram și Statul Islamic demonstrează că virusul terorii este greu de controlat.

Iranul, Coreea de Nord, "Tăcerea" chineză, poziția regimului Erdogan de la Ankara, dar și dialogul dintre Rusia și Europa, toate acestea trebuiesc integrate în căutarea de soluții!

Se mută Orientul Mijlociu în Europa?

Ce rol revine religiei în menținerea păcii?

Islamul înseamnă terorism?

Distinsul prieten și profesor Sorin Bejan, un foarte bun cunoscător al realităților geopolitice, dar și al particularităților Islamului, amintea într-o dezbatere publică, despre semnificațiile care revin Jihadului Islamic, de îndreptare a răului din tine! "Dumnezeu este unul singur, indiferent de religie!", declara distinsul prieten.

Într-un mod nedrept terorismul este asimilat cu Islamul! Nu toți musulmanii sunt teroriști, așa cum nu toți europenii sunt teroriști specializați în plasarea de bombe în aeronave!

Trebuie să avem în atenție că musulmanii constituie circa 28% din populația lumii. Ce înseamnă acest lucru?

Islamizarea dezvoltă terorismul? Nimic mai fals!

Europa nu are o problemă cu Islamul asociat brutal și în mod incorect cu imigranți din Siria, așa cum nu are probleme cu nicio altă religie!

Imigranții sunt însă, din nefericire, o monedă de schimb!

Cine câștigă după urma nefericiților imigranți, mulți dintre ei obligați să fugă de frică, din calea torturii sau a războiului, cu copiii în brațe?

Câți imigranți au murit sufocați în tirurile controlate de călăuze?

Incertitudinea naște monștrii! Interesele alterează mintea! Și totuși nu trebuie să generalizăm!

Imigranții nu aduc terorismul! Islamul nu înseamnă terorism, iar musulman nu înseamnă terorist!

În condițiile în care lumea așteaptă războiul, anticiparea reacțiilor teroriste, implică o foarte bună cunoaștere operativă!

De ce este nevoie de o permanentă cunoaștere?

Vigilența păstrează somnul liniștit!

În analize trecute, aminteam că în Franța trăiesc nu mai puțin de 6,5 milioane de musulmani! Să fie adevărat că posibile celulele teroriste “adormite” pot fi reactivate oricând, în funcție de mesajul dorit?

Atacurile de la redacția Charlie Hebdo înseamnă 'un răspuns'?

În timp ce democrația Franței a fost atacată în repetate rânduri, Londra a fost sub teroare, iar Spania a fost atinsă de gloanțe!

Ce s-ar întâmpla dacă și România ar fi lovită de bombe?

Nevoia de pace este evidentă!

Lumea întreaga se gândește la războiul din Ucraina, la milioanele de dolari, cheltuite mai mult sau mai puțin justificat, în timpul pandemiei Covid-19!

Sa înțelegem că în timpul pandemiei, teroriștii au dispărut, iertat sa fiu, în concediu de odihnă?

Sa fie adevărat că nimic nu este întâmplător și că totul se plătește?

Cine salvează România în fața unui posibil atac cu bombe?

Romanii cred că dacă vine războiul, apărarea vine de la NATO! În mare parte, românii gândesc corect, dar sa nu uităm că lucrurile mici fac diferența, iar prețul crește în funcție de pericol!

Cine afirmă că avem securitate atât cât ne permitem să plătim?

Ce voia să transmită Fadlallah, cleric siit, când lansa întrebarea: "cine a spus că noi vom deschide calea războiului?"

Cine sunt teroriștii?

România încotro?

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

Ads