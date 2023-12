Sindromul lupului singuratic. Terorism sau teribilism pe fondul emoției

Fie că privim din Europa, fie că fixăm atenția pe evenimentele din Orientul Mijlociu sau Africa de Nord, se poate observa că terorismul a devenit deja un instrument de luptă finanțat, potrivit "Open Sources", inclusiv de state din Grupul G20.

Terorismul nu mai este un termen necunoscut, așa cum lupul singuratic este tot mai des întâlnit în cuprinsul acțiunilor din Orientul Mijlociu!

"Conceptul de lup singuratic se referă la o persoană care pregătește și comite singur fapte violente fără să primească ajutor din partea unei organizații sau a unui grup. Aceștia pot fi influențați sau motivați de ideologia sau convingerilor unui grup extern sau pot să acționeze cu scopul de a sprijini un astfel de grup".

Dar cine are nevoie de terorism?

Recenta Hotărâre a Curții de Apel București, hotărâre nedefinitivă, prin care un student cetățean german, de naționalitate palestiniană a fost declarat persoană indezirabilă, cu interdicția de a intra pe teritoriul României în următorii 10 ani, din rațiuni de securitate, aduce în prim planul atenției noastre nevoia de siguranță și eficiența serviciilor secrete!

Fără să îmi doresc să indemn la atitudini neconforme cu legea, în mod firesc, Hotărârea Curții de Apel București nu lasă nicio urmă de îndoială asupra temeiniciei expulzării din România a studentului german, de naționalitate palestiniană, cazul în sine fiind puternic instrumentat operativ de Serviciul Român de Informații!

Ads

Cu toate acestea, așa cum am precizat, Hotărârea nu este definitivă, studentul cetățean german, de naționalitate palestiniană având dreptul să își dovedească nevinovăția prin apel.

În alte situații, pe fondul conflictelor dintre Israel și Palestina, un astfel de caz ar fi obligat la profunde reflecții, respectiv cât este realitate, cât este un mesaj pentru posibili adepți ai radicalizării pe baza violenței!

În mod cert, organizațiile declarate teroriste, precum Hamas și Hezbolah, inclusiv Brigăzile militare Ezzedin Al-Quassam din Hamas, rămân în aria de competență a serviciilor secrete și a analizei de intelligence!

În condițiile în care cunoaștem că pacea nu se lipește cu sânge, cum se poate încheia un conflict sângeros, soldat cu sute de morți și cu mii de răniți, precum cel existent între Israel și Palestina?

După un Covid-19, cu un impact nimicitor asupra sănătății mondiale, pe timpul căruia terorismul devenise, din omniprezent, aproape ascuns în "sertarele" Marilor puteri, cine susține teoria conspiraționistului?

Ads

Cine uită faptul că indiferent de miza unui conflict sau război, oameni nevinovați, femei, copii și bunici cad victime sub bombele unui război care nu le aparțin!

Cazul studentului german, de naționalitate palestiniană este un caz izolat, în fapt nefiind identificate grupări teroriste cu misiuni precise! Cu toate acestea, faptele reținute de Curtea de Apel, obligă la reflecții obiective și nepărtinitoare! Sub nicio formă nu poate fi acceptat indemnul la violență împotriva cetățenilor unor țări, fie acestea SUA sau Israel!

Caracteristicile psihologice nu pot fi neglijate!

Studentul german de naționalitate palestiniană, în vârstă de 35 de ani, nu demonstrează un profil specific unei personalități marginale sau unui dezaxat psihic, cu atât mai mult cu cât statul german, cunoscut pentru exigență a recunoscut conduita civică și morală, acordându-i cetățenia germană.

Acesta prezintă un puternic parcurs social, fiind plecat de acasă încă de la 15 ani. Studentul în cauză, tată a doi copii, unul dintre aceștia fiind un băiat în vârstă de 8 ani, cu o soție de profesie medic, prezentă o atitudine deschisă, interesul declarat fiind încheierea studiilor și reîntoarcerea în Germania! Ce l-a determinat pe studentul german, de naționalitate palestiniană să devină posibil "adept al ideologiei radicale promovate de organizația teroristă Hamas"?

Ads

În istoria recentă, un alt student palestinian aflat la studii în cadrul Universității din Brașov a fost expulzat din România, în aprilie 2023, tot pentru "înclinații spre violență cu valențe teroriste împotriva evreilor şi israelienilor"!

Din perspectiva psihologiei aplicate, cât de mult influențează comportamentul evenimentele securitate din Teritoriile Autonome Palestiniene, astfel încât un posibil adept al radicalizării să devină amenințare pentru securitate națională?

Cine încurajează "terorismul sinucigaș"?

Sindromul "lupului singuratic" nu mai este un secret!

Acesta există, cu atât mai mult cu cât deja teroriștii trăiesc printre noi, fapt evident în Europa! Cum poate fi identificat, însă, un astfel de comportament caracterizat prin prudență excesivă, fanatism pentru o cauza sfânta și spirit de sacrificiu?

Harta de relații, studiul activităților sociale și profesionale, documentarea operativa asupra interacțiunilor cu posibili alți adepți, analiza de conținut asupra discursului, dar și analiza asupra constanței postărilor din spațiul Social-media, toate acestea oferă multiple posibilități pentru prevenirea și combaterea situațiilor de risc, inclusiv asupra riscului producerii unor acțiuni teroriste!

Ads

Informațiile nu pot fi neglijate niciodată, cu atât mai mult cu cât Direcțiile operative cu misiuni de contraspionaj, anti-terorism și contra-terorism nu trebuie să intre în concediu, știut fiind că amenințarea poate fi activată în orice colt al lumii!

Dar ce se întâmplă dacă riscul este neglijat sau subevaluat așa cum s -a întâmplat în repetate rânduri în cazul atacurilor teroriste de la 9/11 septembrie 2001 de la WTC, din SUA?

Câte vieți omenești ar fi fost salvate dacă DSN ar fi acordat atenție informațiilor primite cu privire la iminența unor atacuri teroriste, inclusiv prin deturnarea unor avioane civile?

Războiul aduce victime de ambele părți!

Sentimentele despre suferințele şi durerile unui întreg popor, poporul palestinian, exprimate de către palestinieni pot fi înțelese, având în vedere că în urma conflictului și a bombelor, mulți dintre aceștia au rămas fără familie și copii.

În aceste condiții lucrurile trebuiesc gândite în mod obiectiv, la rece!

Nu același lucru se poate spune despre "chemarea la luptă" împotrivă cetățenilor israelieni sau americani, lansată de adepți ai radicalizării, cu atât mai mult cu cât orice acțiune de atac atrage de la sine, drept răspuns, multiplicarea loviturilor de rachetă!

Ads

Cine are nevoie de bombe?

În repetate rânduri am spus că pacea nu se lipește cu sânge!

Cooperarea internațională, centrarea pe rezolvarea problemelor reale, inclusiv înțelegerea pentru constituirea unui stat palestinian, încurajat în trecut de Israel, dar fără finalitate până astăzi, pot să alunge bombele și să readucă pacea într-o lume iubitoare de Dumnezeu!

Acțiunile inițiate de către Serviciul Român de Informații, anticiparea situațiilor de risc, demonstrează că România nu este o țară părăsită!

Potrivit Legii nr. 535 din 25 noiembrie 2004, Serviciul Român de Informații este autoritatea națională în prevenirea și combaterea terorismului, profesionalismul personalului asigurând identificarea, în repetate rânduri, a unor posibile amenințări la adresa securității naționale.

Considerând cultura de securitate, dar și spiritul imparțial, stabilit prin lege, al serviciilor secrete, adevărul trebuie, însă, spus până la capăt!

Islam nu înseamnă terorism!

Nicolae Radu a ocupat functii importante in sistemul national de securitate precum: Sef Centru de Expertiza Psihologica in cadrul SPP, Director Imputernicit la Centrul de Psihosociologie al MAI, consilier secretar de stat MAI, consilier CSAT, Administratia Prezidentiala si purtator de cuvant al Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza".

Radu Nicolae este profesor universitar dr. in cadrul Universitatii "Spiru Haret" din Bucuresti. Din anul 2018, in calitate de profesor asociat, a predat cursuri de Ledership, Laborator de specialitate - Servicii de informatii si Psihopatologie militara in cadrul Universitatii Bucuresti.

Din anul 2015, Nicolae Radu este abilitat conducator de doctorat pentru Informatii si securitate nationala in cadrul Universitatii Nationale de Aparare "Carol I".

In prezent, Nicolae Radu are preocupari operationale in spatiul intelligence, de prevenire si combatere a terorismului, dar si in zona psihologiei aplicate pentru personalul destinat misiunilor speciale tip Sayeret Matkal din cadrul Israel Elite Special Forces Unit si General Staff Reconnaissance Unit 269.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.