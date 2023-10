Forțele Armate ale Ucrainei l-au eliminat pe odiosul terorist rus Alexander Mojaev, cunoscut sub numele de Babai, pe frontul din Zaporojie.

Colonelul armatei ucrainene Anatoly Stefan Stirlitz a raportat acest lucru. Babai a comandat așa-numitul grup „Sută de lup” și a participat la ocuparea Donbass-ului în 2014 împreună cu un alt terorist, Igor Strelkov-Girkin, aflat acum într-o închisoare din Rusia.

Ulterior, Strelkov el l-a acuzat pe Mojaev de dezertare și fuga din Kramatorsk.

Babai, care a promis că va cuecri Kievul în câteva zile, se afla pe lista federală a celor căutați în Rusia pentru amenințare cu uciderea.

Propagandiștii ruși în timpul ocupației Donbass-ului din 2014 au folosit în mod frecvent imaginea lui Mojaev ca simbol al „lumii ruse”. Imaginea lui a fost chiar imprimată pe căni și tricouri.

Reamintim că în luptele din direcția Bahmut, mercenarul sârb Uros Prvulovich, care a participat la agresiunea rusă din 2014, a fost omorât.

Alexander Mozhaev "Babai", who fought against Ukraine in Donbas in 2014 and took part in the seizure of administrative buildings, was killed 💀 pic.twitter.com/0cHDqZzcbp