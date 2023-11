Hamas a vrut să-și scoată teroriștii răniți din Fâșia Gaza declarându-i refugiați

Hamas a încercat să-și scoată luptătorii răniți din Fâșia Gaza sub masca refugiaților, ceea ce a determinat suspendarea evacuării cetățenilor străini din Fâșia Gaza, scrie The New York Times.

Străinii s-au adunat în mod repetat la punctul de control Rafah de la granița de sud a Fâșiei Gaza, care abia pe 1 noiembrie a fost deschis pentru evacuare.

Un oficial din administrația președintelui american Joe Biden a spus că Hamas a dat în repetate rânduri Israelului, SUA și Egiptului liste cu palestinieni răniți pentru a li se permite să părăsească Fâșia Gaza împreună cu străinii. Cu toate acestea, în timpul verificărilor, s-a constatat că aproximativ o treime dintre palestinienii răniți sunt luptători Hamas.

În cele din urmă, Hamas a cedat, iar părțile au convenit asupra unei liste de palestinieni răniți care nu erau militanți.

Amintim că 60 de ostatici deţinuţi în Fâşia Gaza au fest declarați dispăruți în urma atacurilor Forţelor de Apărare Israelului.

Forțele de Apărare Israelului au raportat că gruparea teroristă Hamas obstrucționează procesul de evacuare a palestinienilor din partea de nord a Fâșiei Gaza.

