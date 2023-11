Teroriștii Hamas își evacuează răniții către Egipt printre pacienții palestinieni. Complotul, descoperit de autoritățile de la Washington și Cairo

Teroriștii Hamas au încercat să folosească ambulanțele furnizate de Crucea Roșie și Semiluna Roșie pentru a-și evacua luptătorii răniți din Gaza către Egipt, unde aceștia au parte de îngrijiri medicale superioare. Teroriști răniți ai Hamas au fost identificați printre 76 de palestinieni care au avut de suferit în urma bombardamentelor armatei Israeliene asupra Fâșiei Gaza.

Mai bine de o treime dintre palenstinienii răniți evacuați din Fâșia Gaza în această săptămână erau teroriști Hamas, arată datele OSINT Defender pe platforma X, citând înalți oficiali au SUA.

Complotul a fost descoperit de Statele Unite și Egipt când li s-a oferit o listă de către autoritățile palestiniene a pacienților care trebuiau transferați din Fâșia Gaza în Egipt.

După verificare, autoritățile din Egipt și-a dat seama că peste o treime dintre numele înscrise pe listă erau teroriști cunoscuți ai Hamas.

Lista de transfer a fost revizuită și în final au fost accepptați 76 de palestinieni.

