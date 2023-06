Liberland, tărâmul nimănui dintre Croația și Serbia, a fost declarat ”stat” de doi cehi. Câte ”no man's land” mai există în lume

Trei teritorii de pământ din lume sunt considerate în prezent ”terra nullius”, respectiv ”tărâmul nimănui” sau ”no man's land”. Unul dintre acestea se găsește în Europa, la granița dintre două țări din Balcani.

Terra nullius este o veche expresie latină și a fost un principiu folosit uneori în dreptul internațional pentru a justifica acțiunile prin care un teritoriu poate fi dobândit prin ocuparea acestuia de către un stat.

Terra nullius provine din Dreptul roman al termenului ”res nullius”, ceea ce înseamnă obiectul nimănui. Conform legii romane res nullius, sau obiecte fără un proprietar, cum ar fi animalele sălbatice, sclavii pierduți și clădirile abandonate ar putea fi preluate ca proprietate de către oricine prin confiscare.

În prezent, doar trei teritorii sunt luate în considerare drept terra nullius. Unul dintre acestea este teritoriul Bir Tawil situat între Egipt și Sudan, în suprafață de 2.060 de kilometri pătrați, care a fost creat printr-o diferență între granițele trasate în 1899 și 1902.

O trasare a plasat Bir Tawil sub controlul Sudanului și Triunghiul Hala'ib de sub cel al Egiptului, iar cealaltă a făcut invers. Ambele țări afirmă granița care le permite să revendice triunghiul Hala'ib, care este semnificativ mai mare și alături de Marea Roșie, cu efectul secundar că Bir Tawil nu este revendicat de niciuna dintre națiuni. Totuși, zona se află sub controlul de facto al Egiptului, deși nu este prezentată pe hărțile egiptene oficiale. Bir Tawil nu are o populație permanentă, însă terenul este folosit de beduinii care cutreieră zona.

”Terra nullius” dintre Croația și Serbia

Serbia și Croația își dispută mai multe zone mici de pe malul estic al Dunării. Cu toate acestea, unele mici teritorii de pe malul de vest, dintre care Gornja Siga fiind cea mai mare, nu sunt revendicate de niciuna dintre țări. Croația recunoaște că aparțin Serbiei, dar Serbia nu le revendică.

Drapelul și amplasarea Liberland FOTO stratcom.com

La 13 aprilie 2015, Vít Jedlička din Partidul Cetățenilor Cehi Liberi, a proclamat micronațiunea libertariană Liberland pe Gornja Siga. La scurt timp după Liberland, a fost proclamat un alt proiect de micronațiune, Regatul Enclavei. Croații au respins inițiativa precizând că diferitele cereri de frontieră dintre Serbia și Croația nu implică ”terra nullius” și nu sunt sub rezerva ocupării de către un terț.

Cu toate acestea, sârbii au declarat că, deși Serbia nu consideră "Liberlandul" ca fiind o problemă importantă, "noul stat" nu afectează granița cu Serbia, care este delimitată de fluviul Dunărea.

”Această zonă nu este revendicată nici de Croația, nici de Serbia și nici de vreo altă națiune sau entitate privată. Mai mult, a rămas nerevendicată de la dizolvarea Republicii Socialiste Federative Iugoslavia în 1991. De fapt, timp de mai multe decenii, a fost nelocuită și nu a fost revendicată niciodată această bucată de pământ. Prin urmare, a fost terra nullius - un no man's land - până când Vít Jedlička și Jana Markovicova l-au proclamat drept Republica Liberă Liberland la 13 aprilie 2015. Motto-ul acestora este ”Să trăiești și să lași să trăiești”.

Liberland și-a stabilit granița cu o marjă largă față de țările vecine pentru a se asigura că nu încalcă teritoriul Croației sau al Serbiei. Suprafața totală este de aproximativ 7 km² și este acum al treilea cel mai mic stat suveran, după Vatican și Monaco”, astfel se prezintă ”statul” Liberland pe propriul site de internet. În 25 mai 2023, micul ”stat” și-a inaugurat biroul de reprezentare la Washington, SUA.

Un alt vas teritoriu terra nulluis este în Antarctica. În timp ce mai multe țări au revendicat părți din Antarctica în prima jumătate a secolului XX, cea mai mare parte a continentului nu a fost revendicată de nicio națiune suverană.

Semnatarii Tratatului Antarcticii din 1959 au convenit să nu facă astfel de revendicări, cu excepția Uniunii Sovietice și Statele Unite, care și-au rezervat dreptul de a face o cerere la un moment dat.