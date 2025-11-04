ONU avertizează că, în lipsa unor reduceri imediate și drastice ale emisiilor de gaze cu efect de seră, planeta se confruntă cu un scenariu de „colaps climatic”.

Un nou raport al Națiunilor Unite estimează că, în condițiile politicilor actuale, temperatura medie globală ar putea crește cu aproximativ 2,8°C până la sfârșitul secolului. O astfel de evoluție ar depăși cu mult obiectivul stabilit prin Acordul de la Paris – limitarea încălzirii la 1,5°C – și ar declanșa o serie de fenomene extreme, cu impact devastator asupra ecosistemelor, economiei și sănătății umane.

Secretarul general al ONU, António Guterres, a avertizat că depășirea pragului de 1,5°C este „acum inevitabilă”, iar „fereastra de oportunitate pentru un viitor viabil se închide rapid”, potrivit Financial Times.

Emisiile continuă să crească

Raportul ONU este publicat cu puțin timp înaintea conferinței climatice internaționale din Brazilia, la care Statele Unite nu vor participa, iar mai mulți lideri mondiali și-au anunțat absența.

Potrivit datelor, emisiile globale de gaze cu efect de seră au crescut cu 2,3% în ultimul an, în principal din cauza despăduririlor și a intensificării consumului de combustibili fosili. Uniunea Europeană rămâne singurul mare bloc economic unde emisiile s-au redus semnificativ.

ONU afirmă că limitarea încălzirii la 1,5°C rămâne teoretic posibilă, dar ar necesita „reduceri imediate, profunde și susținute” ale emisiilor în toate sectoarele economiei. În caz contrar, avertizează raportul, planeta ar putea atinge un punct de neîntoarcere, cu schimbări ireversibile în sistemul climatic.

Clima extremă devine noua normalitate

Creșterea temperaturii globale va amplifica semnificativ fenomenele meteorologice extreme.

Valurile de căldură ar putea deveni de cinci până la zece ori mai frecvente și mai intense. În regiunile tropicale și temperate, temperaturi de peste 40–50°C ar putea deveni o realitate verii, cu o creștere a mortalității asociate căldurii cu 200–500%, mai ales în zonele urbane.

În latitudinile nordice (Europa, Rusia, Canada), cantitatea de precipitații ar putea crește cu 10–20%, ceea ce va duce la inundații recurente. În schimb, regiunile subtropicale – precum bazinul mediteranean, sudul Africii și Australia – se vor confrunta cu secete mai lungi și mai severe, în creștere cu 20–50%.

Uraganele de categoria 4 și 5 ar putea apărea cu 20–30% mai frecvent, iar cantitatea de ploi extreme asociate acestor fenomene ar crește cu până la 25%.

Nivelul mărilor ar putea crește cu peste un metru

Raportul anticipează o creștere a nivelului oceanelor cu 0,6–1,1 metri până în 2100, în principal din cauza topirii accelerate a ghețarilor din Groenlanda și Antarctica. Până în 2150, creșterea ar putea ajunge la până la 2 metri, afectând între 150 și 300 de milioane de persoane care trăiesc în zone de coastă joase – inclusiv în deltele Nilului, Gangelui și Mekongului, sau în marile orașe de coastă precum Shanghai, Miami și Sankt Petersburg.

Pierderile economice generate de aceste fenomene sunt estimate la 1–3% din PIB-ul global anual.

Ecosisteme în colaps

Impactul asupra biodiversității va fi profund:

-99% dintre recifele de corali ar putea dispărea, iar 70% ar fi pierdute deja la o creștere a temperaturii de 1,5°C.

-Pădurea amazoniană riscă să piardă până la 40% din suprafață, transformându-se treptat într-o savană.

-În zonele boreale, frecvența incendiilor de pădure s-ar putea dubla, iar eliberarea de dioxid de carbon din sol ar crește cu 100 gigatone.

-Între 15% și 30% dintre speciile existente ar putea dispărea până la sfârșitul secolului.

-Agricultura și securitatea alimentară sub presiune

-Scăderea randamentelor agricole este un alt efect major al schimbărilor climatice.

-În regiunile tropicale și subtropicale, producția de porumb și grâu ar putea scădea cu 10–25%.

-În zonele nordice, precum Canada și Rusia, producția ar putea crește modest, dar cu riscul extinderii dăunătorilor.

-Între 200 și 500 de milioane de persoane ar putea suferi de inseguranță alimentară, iar prețurile produselor de bază ar putea crește cu 20–50%.

Impact asupra sănătății umane

ONU estimează că, între 2030 și 2050, schimbările climatice ar putea provoca peste 250.000 de decese suplimentare anual – din cauza valurilor de căldură, a malariei și a malnutriției.

Răspândirea insectelor purtătoare de boli va crește semnificativ: arealul țânțarilor care transmit malaria și febra dengue s-ar putea extinde cu până la 1.000 de kilometri spre nord și sud.

Costuri economice și tensiuni sociale

Pagubele economice globale ar putea depăși 5.000 de miliarde de dolari pe an, potrivit estimărilor IPCC. Țările cu venituri reduse vor fi cele mai afectate, pierzând până la 10% din PIB.

Se preconizează apariția a până la 300 de milioane de refugiați climatici până în 2100, însoțită de o creștere a conflictelor pentru resurse precum apa și hrana, mai ales în Africa și Orientul Mijlociu.

O fereastră de timp care se închide

Scenariile prezentate se bazează pe datele din cel mai recent raport al IPCC (AR6) și pe modelele climatice CMIP6. Experții subliniază că acțiunile din următorul deceniu vor determina în mare măsură viitorul planetei.

În același timp, Uniunea Europeană discută posibile ajustări ale obiectivelor sale climatice pentru 2040, în funcție de capacitatea pădurilor de a absorbi emisiile de CO₂. Ținta actuală prevede o reducere cu 90% a emisiilor până în 2040, dar unele state membre cer o abordare mai flexibilă, în contextul presiunilor economice interne.

„Lumea se află pe o cale periculoasă spre un dezastru climatic, dar nu este încă prea târziu să o schimbăm”, a declarat António Guterres.

Rămâne de văzut însă dacă liderii globali vor acționa suficient de repede pentru a evita cele mai grave scenarii.

