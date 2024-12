Pământul pe cale să-și schimbe harta. Un al șaselea ocean se naște în Africa

Valea Marelui Rift din Africa trece printr-un proces geologic cu un impact imens asupra planetei, care ar putea duce la împărțirea continentului african în două.

Un fenomen geologic de amploare se desfășoară în inima Africii de Est, iar consecințele ar putea schimba definitiv harta Pământului. În prezent, un nou ocean este în curs de formare, un proces rezultat din mișcările tectonice ce separă continentul african. Deși acest eveniment va avea loc într-un interval de cinci până la zece milioane de ani, el marchează un moment unic în istoria geologică recentă, care va duce la apariția unui al șaselea ocean pe Terra, scrie as.com.

