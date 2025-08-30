Pământul ”vibrează” în mod ciudat la fiecare 26 de secunde și nimeni nu știe de ce. Comunitatea științifică nu are o explicație pentru curiosul fenomen

Autor: Veronica Andrei
Sambata, 30 August 2025, ora 23:22
287 citiri
Pământul ”vibrează” în mod ciudat la fiecare 26 de secunde și nimeni nu știe de ce. Comunitatea științifică nu are o explicație pentru curiosul fenomen
Terra pulsează la fiecare 26 de secunde FOTO / Hepta

Un fenomen ciudat a fost descoperit în 1960 de geologul Jack Oliver: o serie de microseisme regulate care continuă să fascineze oamenii de știință până în prezent. Captate de stațiile seismice din întreaga lume, aceste pulsații misterioase par să își aibă originea în Golful Guineei.

Terra pulsează la fiecare 26 de secunde. Fenomenul a fost descoperit pentru prima dată de geologul Jack Oliver în 1960, când acesta lucra la Observatorul Geologic Lamont-Doherty al Universității Columbia din New York. La acea vreme, tehnologia disponibilă nu îi permitea să identifice cu precizie cauzele acestor vibrații. De atunci, misterul a rămas nerezolvat.

Bătăile de inimă ale planetei?

Pentru unii specialiști, aceste pulsații sunt comparabile cu bătăile de inimă ale Pământului. Ele sunt atât de subtile încât nu le percepem, dar nu constituie un pericol. Aceste mici vibrații sunt detectate de stațiile seismice de pe întreg globul, în special în Africa de Vest, America de Nord și Europa. De la descoperirea lor, cercetătorii au formulat numeroase teorii pentru a explica originea acestui fenomen enigmatic.

Posibile surse ale fenomenului

O mare parte din comunitatea științifică este de acord că sursa acestui fenomen se află în zona Golfului Guineei, mai exact în Golful Biafra. Unele teorii sugerează că vibrațiile ar putea fi generate sub oceane, acolo unde platoul continental – partea subacvatică ce se extinde dinspre continent – ar acționa ca un imens baraj natural. În acest context, atunci când valurile lovesc țărmul, ele ar putea crea o rezonanță care s-ar propaga sub forma unor unde seismice prin crusta terestră.

Alte ipoteze sugerează că un vulcan situat pe insula São Tomé ar putea fi sursa acestor vibrații. Un fenomen similar, un microseism vulcanic, a fost deja documentat în Japonia. Cu toate acestea, nicio teorie nu poate explica în totalitate regularitatea aproape mecanică a acestor vibrații. Misiunile de cercetare continuă să aibă loc, însă până în prezent nu s-a confirmat niciuna dintre aceste ipoteze.

Un „puls” geofizic valoros pentru știință

Dincolo de misterul originilor sale, acest „puls terestru” reprezintă o sursă valoroasă de informații pentru geofizică. El oferă cercetătorilor posibilitatea de a studia modul în care valurile oceanice generează semnale seismice și cum interacționează crusta terestră cu dinamica oceanică.

Microseismele sunt folosite pentru a rafina modelele seismice, ajutându-i pe cercetători să înțeleagă mai bine caracteristicile fundului marin, propagarea undelor și chiar compoziția straturilor adânci ale Pământului. Aceste studii vor continua, alimentând curiozitatea și cercetările a numeroși oameni de știință pentru încă zeci de ani.

Octavian Berceanu a fost ales președinte al Partidului REPER: ”Am învățat politica în stradă, de la oamenii care au ceva de spus”
Octavian Berceanu a fost ales președinte al Partidului REPER: ”Am învățat politica în stradă, de la oamenii care au ceva de spus”
Octavian Berceanu, fost șef al Gărzii Naționale de Mediu, a fost ales președinte al partidului REPER, anunțul fiind făcut de acesta pe Facebook. „Am fost ales noul președinte pentru...
Victor Negrescu (PSD): „Partidul Social Democrat rămâne forța de echilibru, formațiunea capabilă să corecteze excesele și să atenueze efectele măsurilor de austeritate”
Victor Negrescu (PSD): „Partidul Social Democrat rămâne forța de echilibru, formațiunea capabilă să corecteze excesele și să atenueze efectele măsurilor de austeritate”
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu afirmă, sâmbătă, 30 august, că ”politica se face cu sens şi responsabilitate” şi apreciază că ”populismul, eşecurile establishmentului politic,...
#Terra, #vibratii misterioase, #explicatii, #Cercetatori , #stiri externe
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
FOTO Unde a fost vazut Donald Trump, dupa ce milioane de americani s-au intrebat daca a murit
ObservatorNews.ro
Lant de erori ale Politiei in cazul Otopeni: "In 30 min trebuiau sa fie peste el in casa. Astepti pana seara?"
Adevarul.ro
Povestea de Nobel a pustiului din Romania care bate prognozele meteo cu un simplu laptop. Gigantii tech se bat pe el si are o companie in SUA

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. O femeie însărcinată fără să știe a născut o fetiță la festivalul Burning Man din State. „Un miracol”
  2. Donald Trump ia în calcul desfășurarea companiilor militare private americane în Ucraina
  3. Pământul ”vibrează” în mod ciudat la fiecare 26 de secunde și nimeni nu știe de ce. Comunitatea științifică nu are o explicație pentru curiosul fenomen
  4. Un ofițer din Marina Americană susține că adevărata amenințare ar proveni de la OZN-uri subacvatice
  5. Incendiu în creierii munților, stins după 24 de ore. Flăcările s-au întins pe șase hectare într-o zonă greu accesibilă pompierilor bistrițeni
  6. Beijingul, „pacificator” în Ucraina? Trump ar susține trimiterea de trupe chineze în Ucraina
  7. Retailul chinezesc își redefinește strategia globală. Noua eră „Made in China” ia cu asalt piața
  8. Întunericul, un nou aliat pe frontul de Est. Rusia își adaptează tacticile de infiltrare folosind pelerine de protecție termică
  9. Ucraina lovește din nou rafinăriile Rusiei. Dronele ucrainene au provocat incendii la Krasnodar și Sîzran. Kremlinul rămâne fără combustibil VIDEO
  10. Cancelarul Germaniei: Rusia atacă infrastructura germană în fiecare zi și destabilizează țara