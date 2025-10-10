SUA deschid o anchetă asupra a aproape 2,9 milioane de vehicule Tesla. „Sistemul a indus comportamente care au încălcat legile de siguranţă rutieră”

Autor: Maria Mora
Vineri, 10 Octombrie 2025, ora 07:33
SUA deschid o anchetă asupra a aproape 2,9 milioane de vehicule Tesla. „Sistemul a indus comportamente care au încălcat legile de siguranţă rutieră”
Administraţia Naţională pentru Siguranţa Traficului pe Autostrăzile din SUA (NHTSA) a anunţat joi deschiderea unei investigaţii asupra a 2,88 milioane de automobile Tesla echipate cu sistemul Full Self-Driving (FSD), în urma a peste 50 de plângeri privind încălcări ale regulilor de circulaţie şi mai multe accidente rutiere.

Autoritatea americană a declarat că sistemul FSD – conceput ca un asistent de condus care necesită atenţia constantă a şoferului, ”a indus comportamente care au încălcat legile de siguranţă rutieră”.

Printre incidentele raportate se numără treceri prin semafoare roşii şi manevre de schimbare a benzii în direcţia greşită.

NHTSA analizează în total 58 de cazuri, inclusiv 14 accidente şi 23 de persoane rănite, unele produse în intersecţii unde vehiculele Tesla ar fi ignorat semaforul roşu. În şase dintre aceste incidente, maşinile au intrat în intersecţie şi s-au ciocnit cu alte vehicule, patru dintre accidente soldându-se cu victime.

Investigaţia reprezintă o etapă preliminară care ar putea duce la un recall masiv dacă se constată riscuri semnificative pentru siguranţa rutieră. Tesla a lansat recent o actualizare de software pentru FSD, însă compania nu a comentat public ancheta.

Agenţia americană examinează, de asemenea, comportamentul sistemului la trecerile de cale ferată, după ce mai mulţi senatori au cerut oficial extinderea investigaţiilor.

NHTSA anchetează deja alte incidente legate de funcţiile automate Tesla, inclusiv un sistem care permite deplasarea vehiculului de la distanţă şi lansarea recentă a flotei de robotaxiuri autonome din Austin, Texas.

