Cum a ajuns camioneta Tesla țintă pentru antrenamentul forțelor militare americane. Elon Musk a descris-o "rezistentă la apocalipsă" VIDEO

Forțele aeriene americane transformă camioneta electrică Tesla Cybertruck într-o țintă militară reală, pentru rachete și bombe în teste de foc real. Motivul? Designul său robust, cu oțel inoxidabil și geamuri rezistente, ar putea fi folosit de adversari pe câmpul de luptă, așa că armata vrea să se antreneze să le distrugă.

Vehiculele vor fi testate cu muniții ghidate de precizie pe poligonul White Sands, într-un program dedicat simulării atacurilor asupra vehiculelor terestre neconvenționale. Această mișcare arată cum tehnologia civilă, odată promovată pentru rezistență și design, devine acum o provocare practică pentru forțele militare, arată dailygalaxy.com

Indestructibilă dar cu multe defecțiuni

Când Elon Musk a introdus Cybertruck-ul în 2019, acesta a fost comercializat ca o camionetă electrică aproape indestructibilă. Camioneta are un exoschelet din oțel inoxidabil nevopsit, o arhitectură electrică de 48 de volți și geamuri care pot opri gloanțele de pistol subsonice. Musk însuși a descris camioneta "rezistentă la apocalipsă".

În ciuda entuziasmului provocat, lansarea camionului a fost afectată de probleme de calitate, rechemări în service și obiective de vânzări neîndeplinite. Până la mijlocul anului 2025, estimările indicau livrări totale de aproximativ 46.000 de unități - departe de cele 500.000 proiectate anterior. Tesla s-a străduit să extindă vânzările dincolo de America de Nord, deși a anunțat planuri de lansare în Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Qatar.

Cel mai bun vehicul civil cu rezistență la impact

Însă pentru armată, dificultățile comerciale ale Cybertruck-ului sunt irelevante. Un studiu de piață din februarie 2025, realizat de Centrul de Testare al Forțelor Aeriene (AFTC), nu a găsit niciun alt vehicul civil cu aceeași combinație de rezistență la impact, geometrie și capacitate electrică.

Studiul respectiv a concluzionat că camionul "nu suferă amploarea normală a daunelor așteptate la un impact major" și ar putea fi întâlnit în scenarii ostile. Camioanele vor fi testate la poligonul de tragere a rachetelor White Sands din New Mexico, o locație administrată de armată, dar utilizată intens de forțele aeriene. Armele planificate pentru teste includ:

•AGM-114 Hellfire — o rachetă aer-sol utilizată pe scară largă

•AGM-176 Griffin — o rachetă mai mică și precisă, concepută pentru operațiuni speciale

•GBU-69/B Small Glide Munition (SGM) - o bombă planătoare ușoară de precizie

•Bombă laser cu diametru mic (LSDB) GBU-39B/B - o bombă ghidată cu precizie sporită

Aceste muniții au fost utilizate pe scară largă împotriva țintelor mobile din Orientul Mijlociu, Asia Centrală și unele părți ale Africii, în special în timpul operațiunilor de combatere a terorismului.

