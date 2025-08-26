Un expert auto a găsit o Tesla cu bateria originală și aproape 700.000 km la bord: „Oamenii nu înțeleg cât de important este acest lucru” VIDEO

Autor: Bogdan Atanasiu
Marti, 26 August 2025, ora 21:45
641 citiri
Tesla pe drum FOTO captură YouTube/ Everything Electric CARS

Comparativ cu vehiculele alimentate cu combustibili poluanți, precum benzină sau motorină, mașinile electrice sunt mult mai ieftin de alimentat și necesită mult mai puțină întreținere pe durata de viață. În plus, au beneficii majore pentru mediu: nu produc emisii poluante în mers, reduc gazele cu efect de seră provenite din sectorul auto și împiedică eliberarea în aer a particulelor și substanțelor toxice.

Totuși, un studiu publicat în revista Transportation Research Interdisciplinary Perspectives, pe platforma Science Direct, arată câțiva factori care îi opresc pe șoferi să investească într-un vehicul electric.

Cel mai mare obstacol rămâne prețul de achiziție ridicat (chiar dacă diverse programe guvernamentale și stimulente pot reduce costurile). Al doilea este percepția privind numărul insuficient de stații de încărcare. Pe locul trei apare teama legată de costul mare al înlocuirii bateriei.

Bateria Tesla cu 660.000 km parcurși

Canalul de YouTube Fully Charged Show a arătat însă că aceste temeri ar putea fi exagerate. Gazda, Robert Llewellyn, s-a întâlnit cu proprietarul de Tesla, Nigel Raynard, al cărui Model S a parcurs aproape 700.000 km.

„Nu e chiar până la Lună și înapoi, dar e până la Lună și înapoi în atmosferă”, a remarcat Llewellyn. „Deci e o distanță destul de mare.”

Raynard a explicat că a schimbat bateria originală doar după ce aceasta a afișat un cod de eroare privind scăderea capacității de încărcare. Până atunci, bateria dusese 665.000 km.

Această performanță demonstrează că va trece foarte mult timp până să fie nevoie de o baterie nouă. În cazul lui Raynard, mașina este folosită pentru muncă și parcurge distanțe mari zilnic. Pentru șoferul obișnuit, asta înseamnă că nu va trebui să-și facă griji mulți ani de acum înainte.

Întreținere minimă

Raynard a mai subliniat că, datorită numărului redus de piese în mișcare la o mașină electrică, nu a avut nevoie de reparații majore. Singura schimbare notabilă au fost plăcuțele de frână, înlocuite la 460.000 km — nu pentru că erau defecte, ci pentru că le-a schimbat odată cu compresorul de aer condiționat, fiind practic și logic să le facă pe ambele deodată.

Unii clienți transportați în mașina lui Raynard au încercat să-i arate posibile „defecte” ale vehiculelor electrice, dar el s-a bucurat să demonteze miturile și să-i surprindă pe cei care au auzit informații greșite, mai ales legate de durata de viață a bateriilor, scrie yahoo.com.

Reacții: „O realizare uriașă”

„Lumea are nevoie de mai multe povești despre bateriile EV care rezistă la rulaje mari”, a scris cineva pe YouTube. „Aceasta este preocuparea numărul 1 pentru mulți dintre cei cu care vorbesc.”

Alt comentariu a adăugat: „Oamenii nu înțeleg cât de important este acest lucru: să faci 660.000 km cu bateria originală, încărcată constant la stații rapide. Asta înseamnă aproape sigur că un model Tesla mai nou ar putea depăși 800.000 km fără probleme.”

