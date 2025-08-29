Familia primei persoane decedate într-un accident cu Cybertruck dă în judecată Tesla. Eroarea care „i-a provocat dezintegrarea oaselor” victimei

Familia primei persoane care a murit în urma unei defecțiuni a vehiculului Cybertruck al Tesla dă în judecată compania, susținând că decesul a fost cauzat de o defecțiune a mașinii care nu a permis victimei să iasă din mașină, deși accidentul în care fusese implicat nu a fost unul grav.

Michael Sheehan, în vârstă de 47 de ani, a cumpărat camioneta futuristă în aprilie 2024. Doar trei luni mai târziu, pe 3 august, camioneta a ieșit de pe șosea, s-a izbit de un canal și a izbucnit în flăcări lângă Beach City, la aproximativ 30 de mile est de Houston.

Bărbatul a ars de viu, la 5.000 de grade, incendiul care i-a cuprins vehiculul fiind atât de intens încât i-a provocat dezintegrarea oaselor, potrivit unui proces pentru deces din culpă intentat în Texas, scrie The New York Post.

Incendiul l-a prins pe Sheehan în interiorul vehiculului, în timp ce bateriile care alimentau SUV-ul de 100.000 de dolari au avut defecțiuni catastrofale, se arată în documentele depuse la instanță. Incendiul a fost atât de fierbinte încât sistemul osos al lui Sheehan s-a fracturat din cauza căldurii.

„Era cu opt inci mai scund decât înainte de a se arde”, a declarat avocatul S. Scott West pentru The Independent. „Aceasta este fractură termică.”

Văduva lui Sheehan, Shannon, și părinții săi au intentat procesul în iunie, acuzând Tesla că a vândut un vehicul proiectat atât de defectuos încât a transformat un accident cu care se putea supraviețui într-o moarte provocată de foc.

„Acesta a fost un accident cu un singur vehicul”, se arată în petiție. „Forțele implicate în accident arată că bărbatul ar fi putut supraviețui... cu excepția incendiului, a deficiențelor ergonomice și a rezistenței deficitare la impact”.

West, fost inginer de proiectare industrial devenit avocat pledant, a criticat prioritățile companiei.

„Nu numai că mergeți pe 1.360 kg de baterii, dar acest design de” navă spațială” este o sabie cu două tăișuri”, a declarat West pentru The Independent.

El a susținut că Tesla a pus estetica înaintea siguranței de bază, făcând aproape imposibil pentru Sheehan să scape odată ce camionul a pierdut componentele electrice. În schimb, Sheehan s-a trezit blocat într-o capcană de foc.

Reclamanții spun că ușile acționate electric ale Cybertruck-ului nu pot fi deschise odată ce curentul este întrerupt. Mânerele exterioare se defectează, iar zăvoarele de eliberare manuală din interior sunt „nejustificat de dificil de localizat în caz de urgență”.

Tesla, continuă dosarul, le-a oferit proprietarilor „avertismente sau instruire insuficientă” cu privire la modul de ieșire după accident.

„Michael era un tip de nivel Mensa, foarte, foarte inteligent”, a declarat West pentru The Independent.

„Dar când Tesla i-a livrat acest [Cybertruck], instrucțiunile pe care i le-au dat au fost complet inadecvate pentru a gestiona o situație ca aceasta.”

West a recunoscut că Sheehan avea alcool în organism, fapt menționat în plângere. Dar, a susținut el, „asta nu ar trebui să-i semneze condamnarea la moarte”.

De fapt, procesul vizează și 3180 Bar, LLC, care își desfășoară activitatea sub numele The Barn Whiskey Bar, unde Sheehan ar fi fost servit prea mult în noaptea accidentului.

Avocații acuză barul că a continuat să-l deservească pe Sheehan în ciuda stării sale și că nu a intervenit sau nu a oferit alternative sigure.

Sheehan, care a lucrat ca asistent medical autorizat, a fost amintit de cei dragi ca un soț devotat cu un „spirit blând”.

Necrologul său spunea că iubea să gătească pentru familie și prieteni, era pasionat de filmele cu zombi și trăia viața „autentic” și „fără scuze”.

Sheehan a fost prima persoană care a murit într-un accident Cybertruck de la lansarea modelului în noiembrie 2023, potrivit The Independent.

Luni mai târziu, trei studenți din California au murit arși de vii într-un alt accident Cybertruck.

În aprilie, recrutul de baschet USC, Alijah Arenas - fiul fostei vedete NBA, Gilbert Arenas - a fost plasat în comă indusă după un accident Cybertruck în Los Angeles.

Tesla a rechemat modelul Cybertruck de cel puțin opt ori de la lansare din cauza unor probleme, de la pedale de accelerație care s-au desprins până la panouri de caroserie care s-au delaminat.

Modelul a suferit, de asemenea, o depreciere abruptă la revânzare și vânzări lente, pe măsură ce rivalii câștigă teren.

West a spus că speră că cazul Sheehan îi va forța pe Tesla și Elon Musk să se confrunte în sfârșit cu pericolele vehiculelor lor.

„Fiecare religie are o versiune a iadului și fiecare versiune a iadului are foc”, a declarat el pentru The Independent.

„Este cea mai chinuitoare și mai lungă tortură dintre toate morțile. Nervii sunt literalmente expuși la orice. Este oribil.”

El a adăugat: „Iată provocarea mea pentru Elon. Scoateți-mă din afaceri. Faceți aceste vehicule atât de sigure încât să nu mai fie nevoie să fac asta.”

Tesla și The Barn Whiskey Bar nu au răspuns la o solicitare de comentarii.

