Un milion de dolari, mita oferita de un rus unui angajat Tesla pentru a fura secretele companiei

Egor Igorevici Kriucikov, in varsta de 27 de ani, este acuzat ca a oferit unui angajat al Tesla 1 milion de dolari pentru a plasa programe de ransomware in reteaua de calculatoare a fabricii de baterii a companiei din Nevada, arata sursa citata El voia sa sa foloseasca ransomware-ul pentru a fura secretele companiei si pentru a obtine bani in schimbul acestora, potrivit procurorilor.Kriucikov ar fi actionat in numele unor retele de crima organizata din strainatate atunci cand a incercat sa mituiasca personal un angajat Tesla, au mai spus procurorii.Programele ransomware ataca retelele informatice ale companiilor sau organizatiilor, furand informatii sau blocand accesul utilizatorilor. Atacatorii cer apoi sume mari de bani in schimbul informatiilor sau pentru a reda accesul la retea.In timpul procesului, Kriucikov a spus ca guvernul rus era la curent cu operatiunea planificata, dar FBI si avocatii nu au vorbit despre posibile legaturi cu Kremlinul."Raspunsul rapid al companiei si al FBI a impiedicat o scurgere majora a datelor companiei si a oprit schema de extorcare", a precizat intr-o declaratie asistentul procurorului general interimar, Nicholas McQuaid.Kriucikov a fost in SUA timp de cinci saptamani, cu viza turistica, in iulie si august anul trecut, cand a incercat sa mituiasca angajatul Tesla, potrivit documentelor din proces.El a spus ca, impreuna cu alte persoane, voia sa fure datele companiei si, daca Tesla ar fi refuzat sa plateasca rascumpararea, secretele companiei ar fi fost postate pe internet.Potrivit Departamentului de Justitie al SUA, Kriucikov l-a invitat de mai multe ori in oras pe angajatul Tesla si i-a dat un telefon. Acesta a vorbit insa cu conducerea companiei, care s-a adresat FBI. Anchetatorii l-au instruit pe angajat sa inregistreze conversatiile cu Kriucikov.Barbatul risca pana la zece luni de inchisoare, dupa ce a semnat un acord de vinovatie cu procurorii.