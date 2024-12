Robotul umanoid al lui Elon Musk a ieșit la plimbare. „Plimbările zilnice îți curăță mintea”. Reacția lui Musk VIDEO

Tesla Optimus, robotul umanoid creat de firma lui Elon Musk, a ieșit la plimbare în jurul fabricii și a impresionat prin abilitățile sale. Pe contul de Twitter „Tesla Optimus” a fost încărcat și un clip cu Optimus, care merge singur printre copaci. Elon Musk, pe propriul cont de Twitter, a explicat cum e posibil.

În clipul postat pe Twitter, vedem robotul Optimus cum urcă și coboară o pantă, cum merge printre copaci și cum se echilibrează rapid atunci când era să cadă. „Plimbările zilnice îți curăță mintea” este textul care însoțește acest clip.

Daily walks help clear your mind pic.twitter.com/dUsW58trS6

Înregistrarea a strâns peste 30 de milioane de vizualizări în doar 12 ore de când a fost încărcată pe Twitter, plus mii de comentarii și redistribuiri. Unul dintre fanii lui Elon Musk l-a comparat pe Optimus cu Joe Biden.

Who did it better? pic.twitter.com/4HJhm7PnlT