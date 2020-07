Un judecator german a decis ca reclamele prin care Tesla isi promoveaza pilotul automat sunt inselatoare

Tesla poate declara apel fata de aceasta decizie.Procesul a fost intentat de organizatia industriala germana Wettbewerbszentrale, care are rolul sa identifice practicile anti-concurentiale.Instanta din Munchen a fost de acord cu acuzatia organizatiei si a interzis Tesla Germany sa includa sitagmele "full potential for autonomous driving" (potential complet pentru conducere autonoma) si "Autopilot inclusive" in materialele sale publicitare din Germania.Potrivit instantiei, astfel de afirmatii reprezinta practici de afaceri inselatoare intrucat un cumparator obisnuit ar putea intelege ca automobilul poate fi condus fara interventie umana si ar putea sugera ca un astfel de sistem este legal pe drumurile din Germania.Sistemul autopilot al Tesla a atras critici din partea autoritatilor de reglementare, inclusiv din partea Comisiei pentru Siguranta Transporturilor Nationale din Statele Unite, intrucat nu include garantii.Sistemele pentru asistenta soferilor, care pot efectua sarcini de conducere a automobilelor perioade lungi de timp cu o interventie minima sau chiar deloc din partea soferilor, au provocat ingrijorarea ca acestia sunt tentati sa isi neglijeze obligatiile de a controla permanent vehiculele.Tesla a afirmat ca a informat clientii ca tehnologia sa de asistenta automata a soferilor nu este echivalenta cu un sistem de conducere autonoma.Un purtator de cuvant al Tesla Germany nu a fost disponibil imediat pentru comentarii.Directorul general al Tesla, Elon Musk , a declarat in aceasta luna ca producatorul de automobile electrice este aproape de a produce automobile autonome, care vor avea nevoie de inteventia soferilor, sistem numit autonomie Level 5.