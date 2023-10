Șocul unui proprietar de Tesla când a primit factura pentru bateria deteriorată de ploaie: "Mi s-a oprit inima"

Un cuplu a anunțat că a primit o factură de aproximativ 21.000 de dolari, după ce mașina Tesla lor s-a defectat.

Unul dintre proprietari, Johnny Bacigalupo, a declarat pentru Edinburgh Live că factura este "absolut obscenă".

Cei doi au explicat au spus că un reprezentant de la serviciul de asistență pentru clienți Tesla le-a comunicat că bateria a fost "deteriorată din cauza pătrunderii apei".

Proprietarul mașinii Tesla a declarat că a fost "stupefiat" atunci când el și partenerul său au fost "loviți" de o factură mare pentru a repara vehiculul lor electric.

Johnny Bacigalupo și Rob Hussey au declarat pentru publicația Edinburgh Live că au primit o factură de 17.374 de lire sterline, echivalentul a aproximativ 21.000 de dolari, pentru a repara mașina după ce bateria a fost deteriorată de ploaie săptămâna trecută.

"Sincer, nu pot să cred că s-a întâmplat asta. Când am primit prima dată telefonul, am crezut că vom primi o factură de 500 sau 1.000 de lire sterline", a declarat Bacigalupo pentru Edinburgh Live. "Când au spus peste 17 mii de lire sterline - este absolut obscen. Mi s-a oprit inima, sincer."

Elon Musk declara în 2019c înlocuirea unei baterii la Tesla ar putea costa între 5.000 și 10.000 de dolari.

Ads

Cifrele sunt diferite în 2023. Recurrent, care raportează starea bateriei vehiculelor electrice, a calculat că înlocuirea bateriei ar putea costa între 5.000 și 20.000 de dolari.

Bacigalupo și Hussey au declarat că, după ce nu au reușit să pornească vehiculul și au aranjat să fie trimis la Tesla Edinburgh, au primit un apel care i-a informat că bateria a fost "deteriorată din cauza pătrunderii apei".

Ei au spus că li s-a comunicat că garanția de opt ani nu acoperea acest aspect și au fost întrebați dacă doresc să continue cu o reparație care costă aproximativ 17.500 de lire sterline.

"Am dorit să continui? Am rămas uimit și nu am putut să-mi găsesc cuvintele", a declarat Bacigalupo pentru Edinburgh Live, adăugând că a întrebat reprezentantul Tesla cum ar fi putut cuplul să fie vinovat.

Publicația a menționat că a verificat factura prin corespondența dintre Tesla și cuplu și a văzut un e-mail de la relațiile cu clienții Tesla care spunea că investighează plângerea.

Ads

Un incident similar a avut loc anul trecut când unui proprietar de Tesla din Canada i s-a spus că va costa 26.000 de dolari să obțină o baterie de înlocuire pentru vehiculul său, potrivit Fox Business.

Proprietarul, Mario Zelaya, a împărtășit experiența sa într-un videoclip TikTok și a spus că nu a mai putut intra în mașina sa Tesla Model S după ce bateria s-a descărcat.

Zelaya a spus că în cele din urmă și-a vândut Tesla după ce a cheltuit 30 de dolari pentru a obține documente de proprietate înlocuitoare pentru cele blocate în vehicul.

Bateriile vehiculelor electrice pot să se deterioreze, în funcție de numeroși factori, inclusiv modul în care au fost încărcate și mediul în care vehiculul a fost condus.

Tesla Europa nu a răspuns imediat la o solicitare de comentariu din partea Insider.

Ads