Reacția unui șofer după ce a fost agresat în parcare din cauza mașinii pe care o conduce: "Îl susții pe Elon Musk dacă ai o Tesla”

În ultima perioadă, Tesla și CEO-ul său, Elon Musk, se confruntă cu un val de proteste și critici legate de implicarea politică a acestuia. Mișcarea "Tesla Takedown" a organizat demonstrații la nivel național, vizând atât influența politică a lui Musk, cât și deciziile sale recente, precum reducerile de cheltuieli guvernamentale prin intermediul Departamentului de Eficiență Guvernamentală.

Aceste proteste au dus la acte de vandalism la adresa proprietăților Tesla, inclusiv incendierea unor vehicule și stații de încărcare. De asemenea, au avut loc mitinguri și acte de vandalism la reprezentanțele Tesla din întreaga țară, ca reacție la implicarea politică a lui Musk și la măsurile guvernamentale controversate.

Ca răspuns, președintele Donald Trump a declarat că va achiziționa o Tesla nouă pentru a-și arăta sprijinul față de Musk, criticând boicotul drept ilegal și coordonat.

În acest context, unii clienți și susținători ai mărcii Tesla se află într-o dilemă, având în vedere legătura dintre companie și pozițiile politice ale lui Musk. Unii aleg să susțină în continuare Tesla datorită angajamentului său în lupta împotriva schimbărilor climatice, în timp ce alții decid să boicoteze marca din cauza convingerilor politice ale CEO-ului.

Un șofer care deține o Tesla a relatat într-un articol publicat de Business Insider situația neplăcută în care a fost pus când se afla într-o parcare.

"Am cumpărat Tesla pentru siguranță și tehnologie"

"Am cumpărat un Tesla Model Y în 2022.

Mașina mea anterioară — o decapotabilă — arăta extraordinar, dar, fiind pasionat de gadgeturi, simțeam că pierd experiența oferită de tehnologie. Nu avea ecran tactil, integrare cu telefonul meu sau funcții inteligente de condus.

Am fost atras de Tesla pentru că avea toate caracteristicile pe care mi le doream. Era ușor de utilizat și ecologică. Îmi plăcea ideea de a nu mai merge niciodată la benzinărie. De asemenea, mă atrăgeau funcțiile de siguranță.

Am plătit aproximativ 65.000 de lire sterline pentru Model Y, iar mașina s-a comportat peste așteptările mele. Totuși, săptămâna trecută, un bărbat m-a confruntat și și-a bătut joc de Tesla mea. De asemenea, am observat critici la adresa lui Elon Musk pe internet.

Aceste opinii m-au făcut să mă gândesc la valoarea de revânzare a Tesla-ului meu, dar tot îmi place mașina și intenționez să cumpăr în curând o altă Tesla."

"Un bărbat mi-a cerut socoteală într-o parcare despre mașina mea"

"De când am Tesla, majoritatea oamenilor care urcă în mașina mea înțeleg imediat legătura dintre pasiunea mea pentru tehnologie și alegerea acestui autoturism.

Săptămâna trecută, însă, am avut prima reacție negativă. Am fost la un concert în Londra, iar, în timp ce eram în parcare, am văzut un bărbat împreună cu soția și fiica sa arătând spre mașina mea și râzând.

Bărbatul a venit spre mine într-un mod foarte agresiv și mi-a spus: „Deci îl susții pe Elon Musk, conducând o Tesla?” Am fost uluit. M-am simțit de-a dreptul agresat de această întrebare și nu am știut ce să răspund.

Întotdeauna l-am admirat pe Elon Musk, deoarece consider că multe dintre tehnologiile pe care le creează sunt menite să îmbunătățească viața. Nu m-am gândit la impactul pe care activitatea sa legată de DOGE îl are asupra guvernului SUA; fiind din Marea Britanie, sunt oarecum detașat de ceea ce se întâmplă acolo. Cred că Trump a adus pe cineva care va analiza situația din perspectiva unui CEO.

Această confruntare m-a făcut să realizez cât de mult afectează percepția asupra lui Musk brandurile sale – motiv pentru care am scris despre incident pe LinkedIn."

"Postarea mea a atras multă atenție"

"Postarea a generat controverse în comentarii; multe dintre reacții au fost negative. Unii oameni au fost șocați că am spus că îl admir pe Musk și au susținut că mi-am afectat imaginea personală din această cauză.

Îl respect pe Elon Musk și îmi plac afacerile sale bazate pe date.

Compania mea actuală se specializează în dezvoltarea AI pentru marketing, dar lucrez în domeniul tehnologiei de 30 de ani și am construit și vândut mai multe afaceri în acest sector.

Îl respect pe Elon Musk și îmi place faptul că afacerile sale sunt bazate pe date, fie că este vorba despre Neuralink, SpaceX sau Tesla. Tesla este o companie pionier în industrie. Musk stabilește noi standarde în domeniu.

Toată lumea are dreptul la o opinie, dar sunt mândru că nu mă conformez mulțimii și că îmi aleg preferințele personale, indiferent de ce spun ceilalți."

"Intenționez să cumpăr o altă Tesla"

"Sunt conștient că unii proprietari de Tesla încearcă să se distanțeze de brand. Am observat un trend în care oamenii își pun stickere pe mașini cu mesaje precum „Am cumpărat-o înainte ca Musk să o ia razna.”

Această schimbare de percepție m-a pus pe gânduri, dar nu m-a făcut să renunț la ideea de a cumpăra o altă Tesla. Aștept ca noul Model Y să ajungă în Marea Britanie și apoi voi face comanda.

Poate că voi pierde mai mult decât am crezut atunci când voi încerca să-mi vând mașina actuală, dar nu mă deranjează.

Pentru mine, a avea o mașină care îmi poate salva viața într-un accident este mai important decât personalitatea sau imaginea lui Elon Musk.

Am cumpărat mașina pentru experiență, siguranță și tehnologie – și acest lucru nu s-a schimbat".

