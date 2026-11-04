Tesla schimbă regulile pentru șoferii din Europa. Ce restricții apar

Șoferii Tesla din Europa vor avea mai puțină libertate în setarea vitezei atunci când folosesc sistemul de asistență la condus. Compania a acceptat să reducă de la 50% la 10% marja cu care poate fi depășită limita de viteză, în încercarea de a obține aprobarea tehnologiei la nivelul Uniunii Europene.

Modificarea a fost confirmată pe 3 noiembrie de autoritatea olandeză RDW, potrivit Electrek. În același timp, Tesla renunță la denumirea „FSD Supervised” și introduce numele „Tesla Assisted Driving”, prescurtat TAD.

Schimbarea este una importantă pentru modul în care funcționează sistemul. Anterior, șoferii puteau selecta o viteză cu până la 50% peste limita drumului. Astfel, pe un sector unde viteza maximă era de 100 km/h, sistemul permitea setarea unei valori de 150 km/h.

După actualizare, aceeași setare va permite cel mult 110 km/h. În zonele cu limită de 30 km/h, valoarea maximă selectabilă scade de la 45 km/h la 33 km/h.

De ce Tesla a acceptat noile restricții pentru șoferii europeni

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Noile reguli sunt legate de condițiile impuse de Germania pentru susținerea aprobării sistemului în Uniunea Europeană. Autoritățile germane au cerut atât reducerea marjei de viteză, cât și eliminarea denumirii „Full Self-Driving”, considerată înșelătoare.

Actualizarea introduce și resetarea automată a marjei la 0% la fiecare pornire a mașinii. Astfel, o valoare mai mare selectată anterior nu va fi păstrată pentru următoarea deplasare.

Tesla Assisted Driving va înlocui vechea denumire pe ecranele mașinilor compatibile, în manuale și în informațiile destinate șoferilor. Sistemul rămâne însă unul de asistență, responsabilitatea conducerii revenind în continuare persoanei aflate la volan.

Modificările au fost aprobate în Țările de Jos, iar alte nouă state europene recunosc omologarea olandeză. România nu se află printre acestea.

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