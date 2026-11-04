Tesla schimbă regulile pentru șoferii din Europa. Ce restricții apar

Autor: Vlad Ionescu
Miercuri, 04 Noiembrie 2026, ora 15:24
989 citiri
Tesla schimbă regulile pentru șoferii din Europa. Ce restricții apar
FOTO Unsplash

Șoferii Tesla din Europa vor avea mai puțină libertate în setarea vitezei atunci când folosesc sistemul de asistență la condus. Compania a acceptat să reducă de la 50% la 10% marja cu care poate fi depășită limita de viteză, în încercarea de a obține aprobarea tehnologiei la nivelul Uniunii Europene.

Modificarea a fost confirmată pe 3 noiembrie de autoritatea olandeză RDW, potrivit Electrek. În același timp, Tesla renunță la denumirea „FSD Supervised” și introduce numele „Tesla Assisted Driving”, prescurtat TAD.

Schimbarea este una importantă pentru modul în care funcționează sistemul. Anterior, șoferii puteau selecta o viteză cu până la 50% peste limita drumului. Astfel, pe un sector unde viteza maximă era de 100 km/h, sistemul permitea setarea unei valori de 150 km/h.

După actualizare, aceeași setare va permite cel mult 110 km/h. În zonele cu limită de 30 km/h, valoarea maximă selectabilă scade de la 45 km/h la 33 km/h.

De ce Tesla a acceptat noile restricții pentru șoferii europeni

Noile reguli sunt legate de condițiile impuse de Germania pentru susținerea aprobării sistemului în Uniunea Europeană. Autoritățile germane au cerut atât reducerea marjei de viteză, cât și eliminarea denumirii „Full Self-Driving”, considerată înșelătoare.

Actualizarea introduce și resetarea automată a marjei la 0% la fiecare pornire a mașinii. Astfel, o valoare mai mare selectată anterior nu va fi păstrată pentru următoarea deplasare.

Tesla Assisted Driving va înlocui vechea denumire pe ecranele mașinilor compatibile, în manuale și în informațiile destinate șoferilor. Sistemul rămâne însă unul de asistență, responsabilitatea conducerii revenind în continuare persoanei aflate la volan.

Modificările au fost aprobate în Țările de Jos, iar alte nouă state europene recunosc omologarea olandeză. România nu se află printre acestea.

BMW pregătește condusul asistat și prin oraș, nu doar pe autostrăzi. Noile funcții care concurează cu Tesla vor ajunge din 2027
BMW pregătește condusul asistat și prin oraș, nu doar pe autostrăzi. Noile funcții care concurează cu Tesla vor ajunge din 2027
BMW vrea ca sistemele sale de asistență la condus să fie utile nu doar pe autostradă, ci și în oraș. Din 2027, compania va introduce în Germania funcții care pot ajuta șoferul la viraje,...
BYD pregătește o rețea de încărcare rapidă în România și caută colaborări cu industria auto locală
BYD pregătește o rețea de încărcare rapidă în România și caută colaborări cu industria auto locală
BYD vrea să își extindă serios prezența în România. Compania chineză pregătește investiții într-o rețea locală de încărcare rapidă pentru mașini electrice și analizează posibile...
#tesla, #auto , #tehnologie
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Primele reactii venite din Rusia dupa infrangerea republicanilor lui Trump in alegerile din SUA
Adevarul.ro
Nicolae Ceausescu: "Asa cum Drobeta nu este romana, nici Napoca nu este romana". Cum au fost rebotezate orase si sate cu nume antice
DigiSport.ro
Luis Enrique a "explodat", dupa 6-0 in UCL: "Bataie de joc! Unde suntem aici, in curtea scolii?"
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Starea de alertă în comuna Praid este prelungită încă 30 de zile. "Să fim pregătiți de evacuare, dacă Doamne ferește se impune", explică prefectul
  2. Google oferă până la 12 salarii angajaților care acceptă să plece. De ce vrea compania să reducă personalul
  3. Comasarea CNAIR și CNIR propusă de Grindeanu, criticată de opoziție. ”CNIR are 70 de angajați, iar CNAIR 7.000. S-ar putea ca CNIR să-și facă chiar mai bine treaba”
  4. Tesla schimbă regulile pentru șoferii din Europa. Ce restricții apar
  5. De ce a fost amânată deschiderea nodurilor 3 și 4 din A0. „Au tergiversat lucrurile să pară că inaugurarea e pe semnătura lor”
  6. Noul impozit special pentru mașini și imobile de lux. Cum va proceda ANAF în cazul bunurilor nedeclarate
  7. TrevIQ | Analiză rezultate trimestriale (T3 2026). Personalizările și F80 ridică din nou prognoza
  8. OpenAI și Meta au încheiat acorduri uriașe cu un rival Nvidia. Costul neașteptat de peste un miliard de dolari
  9. București și Timișoara, primele orașe mari care anunță înghețarea taxelor și impozitelor locale în 2027, fără indexare cu rata inflației
  10. TrevIQ | Analiză rezultate trimestriale (T3 2026). Centrele de date aproape se dublează, prognoza peste așteptări

Ultimele emisiuni

Acum 5 ore

Business Focus,
Cine frânează marile proiecte de infrastructură rutieă ale României și de ce. ”Am primit foarte multe ridicări din umeri”