De ce se simt discriminați unii șoferi care conduc Tesla. "Un coleg cu Audi m-a forțat să ajung la 215 km/ oră, având impresia ca el este de nedepășit"

Percepția șoferilor despre mașinile electrice variază, dar există câteva teme comune. Mulți apreciază avantajele ecologice ale mașinilor electrice, menționând reducerea emisiilor de CO2 și contribuția la un mediu mai curat. De asemenea, aceștia se bucură de costurile reduse de întreținere și de beneficiile economice pe termen lung, datorate economiilor la combustibil.

Pe de altă parte, unele dintre principalele îngrijorări includ autonomia limitată a bateriei și timpul de încărcare, ceea ce poate face ca mașinile electrice să fie mai puțin convenabile pentru călătoriile lungi. Infrastructura insuficientă de stații de încărcare este, de asemenea, un obstacol menționat frecvent de șoferi​. În plus, prețul de achiziție mai ridicat al mașinilor electrice comparativ cu cele pe benzină sau diesel poate descuraja potențialii cumpărători​.

Cei mai mulți dintre cei care conduc deja o mașină electrică sunt mulțumiți de achiziție.

Unii proprietari de Tesla se plâng de reacțiile șoferilor, în trafic.

Este cazul unui român care a relatat care se laudă cu viteza atinsă de mașina sa, într-un exercițiu demonstrativ, după ce ar fi fost provocat să facă o depășire, după cum a scris pe Facebook.

"Doar mie mi se pare că având Tesla îți iei doza de hate?"

"Colegi posesori de Tesla, doar mie mi se pare că având Tesla îți iei doza de hate de la restul participanților la trafic? Mai exact când faci o depășire, accelerează doar să te vadă cum reacționezi la situație, au impresia că dacă ai electrică mergi dor cu 90 km/ h, personal pe autostradă nu merg niciodată sub 130 km/ h doar o singură dată un coleg cu un Audi m-a forțat să ajung la 215, având impresia că el este de nedepășit.

Toată lumea îți spune că nu sunt bune că au probleme, că ei nu și-ar cumpăra niciodată. Sunt foarte curios de răspunsurile voastre", a scris acesta pe grupul Tesla owners club România.

"Nu sunt cu mașina aceasta pe șosea pentru a da lecții"

În comentarii, și alții relatează situații în care s-au simțit provocați. Un șofer a menționat că de obicei nu reacționează.

"Pentru mine e mereu un BMW. Nu îi bag în seamă, nu sunt cu mașina aceasta pe șosea pentru a da lecții, nu îi învață nimic oricum. Restul sunt foarte decenți. În ultima călătorie chiar îmi făceau loc să trec acolo unde știau că nu "îi ține", în depășiri pe serpentine".

"Până acum 4 luni am avut un Audi A6 c7 BiTDI 380hp, criminală mașină, am vândut-o și mi-am luat o Tesla LR 500hp, vreau să zic că am făcut alegerea cea mai bună.

Ce Audi, ce Bmw, nimic, doar cei care nu ajung la struguri zic că-s acri. Odată ajunși devin trădători! Odată ce te urci în Tesla, greu e să te schimbi pe altă marcă."

"Mulți frustrați, mulți care au nevoia psihologică să se poziționeze anti-ev, fără a avea vreo miză, câțiva fanboys care vor să facă selfie / vlog etc, câțiva care vor neapărat să vădă dacă a lor e mai rapidă. Mare e grădina. Ignore e cel mai sănătos."

"Șoferi de Duster supărați că am accelerat foarte repede"

"Am pățit de câteva ori, șoferi de Duster supărați că am accelerat foarte repede."

"N-am pățit niciodată asta dar aș fi vrut să văd, ținând cont că am M3P. De fiecare dată când am dat o lecție, eu am fost cel care a inițiat."

"Acasă sunt așteptat de familie"

Un alt proprietar de Tesla explică d ce nu face demonstrații de viteză.

"Conduc un I-Pace EV400, deci 400 cai și sincer deja m-am săturat de impresia unora că cei cu mașini electrice conduc doar în mod eco și doar cu 90 la oră. Păi nene, nu suntem pe autobahn unde nu e limită de viteză. Am condus și cu 200+ pe autobahn, însă tot timpul mă conduc de filosofia că acasă sunt așteptat de familie, iar când am pe cineva în mașină sunt răspunzător și de viață lui/ei. Așa că nu le mai atrag atenția."

"Culmea este că cei mai mulți gherțoi în trafic pe care i-am întâlnit eu personal au fost posesori de Dacia care efectiv accelerau cred că la maxim doar că să mă impresioneze sau nu știu ce era în capul lor, în timp ce eu mergem normal, fără să le dau prea multă importanță ...ideea e că oricum nu merită să îi bagi în seamă".

"Încă mai sunt care nu știu despre ce e vorba. Însă am grijă să educ posesorii de nemțești cam pe oriunde ii prind."

"Așa se comportă șoferii de fosile în Italia, Spania, Germania, România, Ungaria, Polonia, Slovacia. Pe la Scandinavi, Elvețieni și Francezi lumea e mai educată. Viteză maximă la T3LR cu boost este tot 235 kmh".

"N-am avut probleme în trafic…deja cred că învățat cam toată lumea ce șanse ai vs ev mai ales în oraș… În schimb am avut câțiva cu comentarii de genul “vezi că astea iau foc”, “ti-ai luat fier de călcat”, “vezi tu când se duce bateria”. Sincer pe mine ma amuză foarte tare mai a

"Zici că și-au schimbat mulți BMW-urile"

Cineva crede ca unii proprietari de Tesla au împrumutat din comportamentul atribuit adesea celor care conduc BMW.

"Eu n-am nimerit decât un singur frustrat cu un Mercedes de București, dar eram prin Bulgaria și făcea tot felul de scheme. Până l-a oprit poliția și l-a liniștit (eram deja în Ro).

Mai degrabă am văzut mulți zmei cu Tesla prin oraș făcând mizerii. Zici că și-au schimbat mulți BMW-urile și Opel-urile cu Tesla".

"În ultima plimbare în Grecia am avut surpriză să ma întrebe despre opriri și autonomie un conațional cu BMW (era mirat că pe o distanță de 600 de km am ținut pasul cu el), vameșul grec și mulți greci."

