Actiunile Tesla au ajuns la un nivel record. Ultima crestere: 13%

Avansul de luni al actiunilor Tesla marit capitalizarea de piata a companiei cu 30 de miliarde de dolari, eclipsand evaluarea actuala a Ford Motor, care este de 25 de miliarde de dolari.JMP Securities a majorat pretul tinta al actiunilor Tesla de la 1.050 de dolari pe unitate la 1.500 de dolari pe unitate, dupa livrarile de vehicule peste asteptari raportate de Tesla, contrar declinului vanzarilor de la nivelul sectorului auto, declansat de criza economica provocata de pandemia de coronavirus."Consideram ca intrebarea care trebuie pusa nu este daca actiunile sunt scumpe, la nivelul actual de evaluare, ci ce indica dezvoltarea si pozitia concurentiala a companiei in legatura cu potentialul actiunilor in urmatorii cativa ani", a scris analistul JMP Securities Joseph Osha intr-o nota adresata clientilor, anticipand ca vanzarile anuale ale Tesla ar putea atinge 100 de miliarde de dolari pana in 2025.JPMorgan, care are rating "subevaluat" pentru Tesla, si-a majorat pretul tinta pentru actiunile companiei de la 275 de dolari la 295 de dolari, in timp ce Deutsche Bank l-a revizuit in urcare de la 900 de dolari la 1.000 de dolari.Pretul tinta mediu al analistilor pentru actiunile Tesla este de 675 de dolari, comparativ cu pretul actual de 1.372 de dolari, potrivit firmei de anliza a pietei Refinitiv.Datele solide privind livrarile Tesla au marit asteptarile ca producatorul american de automobile electrice sa obtina profit in trimestrul al doilea, ceea ce ar duce la patru trimestre profitabile consecutive, o premiera in istoria companiei.Cu toate acestea, multi investitori considera ca avansul de aproape 500% consemnat de titlurile Tesla in ultimul an este nesustenabil. Actiunile Testa sunt tranzactionare de 158 de ori profitul estimat, care este o evaluare extraordinat de ridicata, potrivit Refinitiv.Tesla a livrat in trimestrul al doilea 90.650 de vehicule, cu mult peste estimarile de 74.130 de vehicule, potrivit datelor Refinitiv. Compania a livrat 80.050 de SUV-uri Model Y si automobile Model 3.