Constructia fabricii Tesla din Germania a fost suspendata din cauza serpilor si soparlelor aflate in hibernare

Informatia despre ordinul judecatoresc de suspendare a activitatilor a fost publicata prima oara de publicatia germana Tagesspiegel.Amanarea este a doua victorie a organizatiilor de protectie a mediului din Germania. Anterior, Tesla a fost nevoita sa cedeze solicitarilor activistilor si a fost de acord ca micsoreze consumul de apa de la noua fabrica cu peste o treime.Intarzierea constructiei fabricii ar putea impinge inceperea productiei de automobile Tesla in Europa mai tarziu in anul viitor, sau chiar dincolo de acesta. Compania are ca obiectiv sa produca automobile electrice in Germania din iulie 2021.Timpul este esential pentru Tesla in Europa - producatorii auto din regiune, inclusiv Volkswagen si Audi, vand acum vehicule electrice cu baterie care concureaza cu cele mai populare modele ale Tesla, intre care VW ID.3 si Audi Etron.In timp ce Tesla a reusit sa construiasca o noua fabrica de asamblare a vehiculelor in Shanghai in mai putin de un an, compania se confrunta cu un mediu de reglementare mai strict in Germania.Compania a avut un sprijin politic larg in Germania, dar s-a confruntat cu o opozitie semnificativa din partea activistilor de mediu preocupati de consumul de apa al fabricii si de impactul asupra ecosistemului din Brandenburg.De asemenea, Tesla se confrunta cu cererile sindicatului muncitorilor auto din Germania, IG Metall, care are 2,3 milioane de membri.In noiembrie 2019, cand CEO-ul Elon Musk a anuntat planurile de a construi o uzina auto in Germania, acesta a laudat tehnologia germana."Toata lumea stie ca tehnologia germana este remarcabila, cu siguranta. Acesta este unul din motivele pentru care stabilim gigafabrica noastra din Europa in Germania. Vom crea, de asemenea, un centru de inginerie si de proiectare la Berlin, deoarece Berlinul are unele dintre cele mai bune arte din lume ".Marti, Tesla a declarat in documentele depuse la autoritatile de reglementare ca vrea sa atraga pana la 5 miliarde de dolari in cea de-a treia oferta lansata pe piata in 2020, in parte pentru a-si sprijini planurile de extindere.