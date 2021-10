Șoferiță filmată din Tesla vandalizând brutal mașina vecinului de parcare. Camera despre care habar n-avea că există VIDEO

Maşinile Tesla pot fi dotate cu sistemul TeslaCam, prin care se înregistrează ce se întâmplă în jurul maşinii, mai ales când senzorii detectează apropierea cuiva sau a unui obiect.

Sistemul util se dovedește a fi un adevărat martor la diferite cazuri de vandalism și tentative de furt.

Dacă în SUA şi alte regiuni ale lumii, în care sunt populare maşinile Tesla, aceast sistem este cunoscut, prin ţări unde compania nu a ajuns încă, foarte puţină lume cunoaşte despre caracteristica unică pe care le au produsele mărcii.

Filmuleţul făcut public de un posesor de mașină Tesla arată clar cum o femeie din Rusia se întinde din propria maşină şi cu o cheie destul de mare lasă mai multe zgârieturi verticale adânci. Motivul unei astfel de acţiuni nu este clar, însă canalul de Telegram pe care a apărut clipul susţine că acesteia nu i-a plăcut modul în care a fost parcat electromobilul.

Având în vedere că, pe lângă fața şoferiţei, au fost înregistrate și numerele de înmatriculare ale SUV-ului, proprietarul mașinii electrice a scris deja o plângere la poliţie, atașând toate probele, relatează Autoblog.md

Un alt caz viral a fost înregistrat în luna martie a acestui an, într-un oraş din statul american Utah, când un hoț încearcă fără succes să spargă geamul unei Tesla. Iată ce s-a întâmplat:

Below is a video we obtained of a vehicle burglary that occurred just this week in Davis County. It took 20 seconds for the thief to break the window and take the purse in plan view. Please do not leave valuables inside your vehicle, or place them in your trunk. pic.twitter.com/buE3YRhT6f