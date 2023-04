Tesla vine in Romania la anul. A confirmat chiar Elon Musk

Gigantul Tesla va instala Superchargere - sisteme de incarcare rapida a automobilelor electrice - in trei orase din tara noastra: Bucuresti, Craiova si Braila.

Informatia a fost confirmata chiar de Elon Musk, CEO-ul Tesla, pe contul sau de Twitter, scrie Digi24.

Musk a scris pe reteaua de microblogging: "Da. Acoperirea cu Superchargere se va extinde la 100% pe continentul european anul viitor. Din Irlanda pana la Kiev si din Norvegia pana in Turcia".

Yes. Supercharger coverage will extend to 100% of Europe next year. From Ireland to Kiev, from Norway to Turkey. https://t.co/7FQZgLCTVJ