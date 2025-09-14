Tesla renunță la cea mai accesibilă versiune a modelului Cybertruck, din cauza cererii scăzute

Tesla a retras din producție versiunea cu tracțiune spate a pickup-ului electric Cybertruck, la mai puțin de cinci luni de la lansare, pe fondul vânzărilor sub așteptări, relatează publicația Electrek.

Modelul Rear-Wheel Drive (RWD), lansat în aprilie 2025, fusese introdus ca o alternativă mai accesibilă la versiunile cu tracțiune integrală, al căror preț pornește de la aproximativ 80.000 de dolari. Varianta RWD avea un preț de pornire de 70.000 de dolari, însă, pentru a reduce costurile, Tesla a eliminat o serie de caracteristici considerate esențiale de către mulți cumpărători.

Printre dotările absente se numără suspensia pneumatică activă, capacul automatizat al benii și prizele de curent în zona de încărcare. De asemenea, modelul RWD era echipat cu un singur motor electric, față de cele două disponibile pe versiunile superioare. Aceste compromisuri au contribuit la interesul redus pentru această variantă, iar Tesla a decis eliminarea completă a modelului din configuratorul online, fără a-l înlocui cu o alternativă.

Decizia vine într-un moment în care Cybertruck, un model intens promovat de companie, nu a reușit să atingă obiectivele comerciale stabilite inițial. Deși Tesla a anunțat anterior că a primit peste un milion de precomenzi și și-a exprimat intenția de a produce între 250.000 și 500.000 de unități anual, datele actuale indică un ritm de producție semnificativ mai redus — în jur de 20.000 de unități pe an.

Potrivit analiștilor din industrie, cererea scăzută este determinată în principal de discrepanțele dintre specificațiile finale ale vehiculului și promisiunile inițiale făcute de companie, precum și de prețurile mai mari decât cele anticipate de consumatori.

În acest context, există speculații că Tesla ar putea introduce în 2026 o versiune revizuită a Cybertruck, cu caracteristici mai apropiate de cele anunțate inițial, în încercarea de a stimula din nou interesul pieței.

