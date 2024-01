Tesla vinde atât de mult încât se apropie rapid de una dintre cele mai renumite mărci germane de automobile

Constructorul auto american Tesla s-a apropiat vertiginos anul trecut de una dintre cele mai renumite mărci germane de automobile.

Audi, marca premium din portofoliul grupului Volkswagen AG, a informat joi, 11 ianuarie, că anul trecut a vândut 1,89 milioane de vehicule, în creştere cu 17% comparativ cu 2022, devansând la limită producătorul american de automobile electrice Tesla, care a livrat 1,81 milioane de vehicule.

Anul trecut, Audi a livrat peste 178.000 de automobile complet electrice, creştere de 51% comparativ cu 2022. Pe lângă automobilele complet electrice, modelele Audi Q5 (332.000 unităţi), Audi A6 (267.000 unităţi) şi Audi A4 (237.000 unităţi) au fost printre cele mai populare modele.

Chiar dacă producătorii germani încep să facă progrese în tranziţia la automobilele electrice, vânzările lor sunt mici în comparaţie cu cele realizate de Tesla. Anul trecut, producătorul american a vândut mai multe vehicule complet electrice decât Audi, BMW şi Mercedes-Benz împreună.

Însă, în ultima perioadă, creşterea spectaculoasă a Tesla a încetinit. În urmă cu un an directorul general Elon Musk le-a spus analiştilor că Tesla are potenţialul de a produce două milioane de autovehicule în 2023, însă mai multe reduceri de preţuri nu au reuşit să genereze suficientă cerere. Tesla a vândut mai multe vehicule decât se anticipa în trimestrul patru al anului trecut dar nu suficiente pentru a rămân în faţa rivalului chinez BYD Co. în topul celor mai mari producători mondiali de automobile electrice.

