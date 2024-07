Erorile aparatelor DrugTest. După rezultatul pozitiv, analizele de sânge au dovedit că un șofer ”consumase” paracetamol

Măsura de reținere a permisului auto pentru șoferii care nu vor să folosească testul antidrog din dotarea poliției devine tot mai controversată. La doar două zile după adoptare, peste 115.000 de români au semnat o petiție pentru eliminarea ei și au devenit publice cazuri șocante de erori, inclusiv al unui șofer care a rămas fără permis din cauza medicamentelor pentru răceală.

Analizele de sânge, care dau rezultate fals pozitive mult mai rar, sunt costisitoare, însă opțiunea șoferilor de a opta pentru ele și de a-și păstra permisul a dispărut după noile modificări din Codul Rutier.

În 2023, din peste 3.000 de teste pozitive realizate pe loc de polițiști, peste 1.200 au fost un fals pozitiv. Este și cazul unui tânăr care a rămas fără permis pentru 4 luni, pentru că medicamentele pentru răceală și gripă au încurcat aparatul din dotarea poliției.

„Am fost testat pozitiv pentru metamfetamine. Am făcut testul rapid pentru că știam că nu am consumat droguri, mai ales că eu nu beau nici alcool. Am luat ordonanță de la poliție să fac asta, pentru că altfel statul plătește analizele în tranșe la 6 luni”, a explicat tânărul șofer pentru care paracetamolul a dat un fals pozitiv, citat de ȘtirileProTV.

Faptul că și biciclisti sau utilizatorii de trotinete pot primi o amendă de minim 990 lei pentru că refuză testul antidrog al poliției a dus la nemulțumiri și mai mari.

Petiție pentru schimbarea legislației

Peste o sută de mii de români susțin o petiție care cere schimbarea deciziei de a suspenda permisul până la rezultatul analizelor de sânge, mult mai eficiente.

„Dacă această OUG rămâne în picioare, zeci de mii de șoferi vor fi învinovățiți pe nedrept și nu își vor mai putea folosi permisul de conducere luni de zile. Unii dintre ei își câștigă existența de pe urma permisului, iar alții depind de el ca să ajungă la serviciu”, se arată în petiția declic.ro, semnată deja de peste 116.000 de români.

Când este testarea obligatorie pentru consum de alcool sau droguri

Dacă în mașină sunt băuturi alcoolice deschise sau substanțe psihoactive

Dacă șoferul a fost amendat, în ultimii trei ani, pentru conducerea unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice

Dacă șoferul a fost condamnat, în ultimii trei ani, pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive

