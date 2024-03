Cum a falsificat un tânăr un test de paternitate pentru a scăpa de cheltuielile cu întreținerea propriului fiu

Un tată nepăsător a falsificat un test de paternitate pentru fiul său nou-născut în încercarea de a evita plata a 20.000 de lire sterline pentru pensia alimentară, folosind ADN-ul unchiului său.

Bărbatul, în vârstă de 32 de ani, a mințit că nu este tatăl băiatului său de trei ani și l-a înșelat intenționat pe un doctor, făcând testul în mașina sa.

Odată ajuns la mașină, l-a convins pe unchiul său - care credea că procedura are legătură cu o problemă la locul de muncă - să ia o mostră din interiorul obrazului său.

Când a sosit rezultatul testului, acesta a arătat că tatăl nu este părintele fiului.

Dar șiretlicul său extraordinar a fost descoperit după ce mama copilului a contestat rezultatul și a fost arestat de poliție.

Apoi, la secție, a fost obținută o nouă mostră care se potrivea cu cea a copilului, iar înșelăciunea a fost demonstrată.

Săptămâna trecută, la Tribunalul Bexley Magistrates' Court, tatăl, care locuiește în Kent, a pledat vinovat de fraudă prin prezentarea eșantionului ADN fals la Child Maintenance Group (CMG).

Judecătorii au stabilit că a evitat să plătească un total de 18.479,41 lire sterline pentru îngrijirea fiului său cel mic.

Acest lucru a însemnat că mama copilului s-a luptat să se descurce și a fost nevoită să sară peste mese pentru a economisi bani.

Procurorul Denise Clewes a declarat că investigația a fost demarată de către Unitatea de Investigații Financiare a Agenției de Sprijin pentru Copii.

Ea a declarat: "El a furnizat acest lucru către CMG pentru a demonstra că nu este tatăl copilului, știind că nu este ADN-ul său, ci al unei terțe părți - unchiul său."

Mama copilului a făcut o cerere, numindu-l ca tată, dar el a contestat paternitatea și a furnizat un test ADN prin intermediul unei companii autorizate.

Acest lucru a fost contestat de către mamă, care a furnizat o declarație și certificatul de naștere al copilului, în care el era numit ca tată și că era singura persoană care putea fi tatăl.

El a refuzat să furnizeze un alt test ADN către CMG, spunând că a plătit deja pentru unul în mod privat.

CMG a prelevat apoi ADN atât de la mamă, cât și de la copil, iar inculpatul a fost arestat la adresa sa de domiciliu și dus la secția de poliție din Gravesend, unde a fost prelevat ADN pentru comparație.

El a susținut că ADN-ul prezentat la testul anterior era al său, dar în cele din urmă a recunoscut că i-a cerut unchiului său să furnizeze un tampon de salivă ADN în numele său.

El a îndepărtat în mod deliberat o parte din ambalaj, astfel încât medicul nu știa protocolul complet de urmat și a ieșit la mașina sa pentru a preleva proba și apoi s-a întors la cabinet.

Testul ADN al poliției a fost pozitiv, arătând că el era tatăl copilului și nu ADN-ul furnizat prin Genetrack".

Instanța a auzit că unchiul său a fost apoi intervievat și a confirmat că știa despre ce este vorba, dar a crezut că ADN-ul avea legătură cu munca nepotului său.

Fosta sa soție, care mai are cel puțin o altă fiică, a explicat într-o declarație care a fost impactul: "Incidentul m-a afectat în atât de multe feluri.

Eram în vacanță când am primit apelul în care mi s-a spus că fiul meu nu este al lui și am fost șocată.

Am simțit că încerca să scape de plată și când am primit vestea am fost distrusă și supărată, dar știam că ceva a fost falsificat.

Trebuia să obțin rezultatul corect pentru fiul meu. A fost o greutate uriașă de pe umerii mei.

Când plățile au încetat, m-am luptat foarte mult și am știut că nu ar trebui să fiu în această situație.

A trebuit să strâng cureaua și uneori am luat doar o ceașcă de ceai sau o cafea în loc de o masă pentru ca copiii mei să poată mânca."

Avocatul tatălui, Tessa Donovan, a declarat în fața instanței: A luat o decizie extrem de proastă și este pentru prima dată când a comis o infracțiune gravă.

"Nu există nicio scuză pentru comportamentul său, dar el nu se descurca bine în acel moment și i se prescrisese medicație împotriva anxietății și antidepresivă.

A intrat în panică în privința banilor și știe că comportamentul său nu a fost atractiv și îi pare foarte rău pentru acțiunile sale."

El a fost susținut în instanță de noua sa iubită.

"A fost șocată când a aflat despre această infracțiune, dar și-a dat seama că nu-i stătea în fire", a adăugat avocatul.

A fost condamnat la o pedeapsă de doisprezece luni sub supraveghere comunitară, care include 200 de ore de muncă în folosul comunității și cincisprezece zile de activități de reabilitare, scrie Dailymail.

"Ne-am uitat pe raportul de probațiune și pe referințele de caracter", a anunțat magistratul Shirley Muckell.

"Aceasta a fost o fraudă la început pentru a scăpa de plata pentru fiul dumneavoastră, dar sunteți plin de remușcări și acum plătiți bani atât pentru întreținere, cât și pentru arierate".

El trebuie să plătească, de asemenea, o suprataxă de 114 lire sterline pentru victimă și 85 de lire sterline pentru costuri.

