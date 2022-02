Potrivit ultimelor reglementări, în România, persoanele vaccinate stau cinci zile în carantină dacă sunt pozitive la COVID-19, iar cele nevaccinate, zece zile.

Pentru aceste zile oamenii primesc concediu medical pentru COVID, plătit 100%.

Pe un grup de Facebook administrat de pagina oficială a campaniei de vaccinare din România, RO Vaccinare, o persoană întreabă ce poate să facă dacă și după a cincea zi îi ies testele pozitive.

„Sunt vaccinată cu trei doze Pfizer. Joi mi-am facut un test antigen care a confirmat infectarea cu COVID. Sunt in carantină până luni. Ei bine, teoretic de marți ar trebui să merg la muncă, dar de azi simt că îmi încep simptomele cu adevărat, am rămas în decursul zilei de azi fătă miros și gust, în rest am simptome ca de răceală. Întrebarea mea e, daca luni încă apar pozitivă, se mărește perioada de carantină? Sau sunt forțată să mă întorc la munca si automat să dau altora virusul?

Aceste 5 zile mi se par puține din punctul meu de vedere, nu are cum să îți treacă de tot în 5 zile”, a scris un membru al grupului.

Oamenii i-au explicat că, potrivit legii, poate să iasă din casă după a cincea zi. Însă, dacă se simte rău, poate cere concediu medical, dar nu pentru COVID și va fi plătit doar în proporție de 75%.

„Nu se mărește perioada de izolare. După 5 zile va întoarceți la muncă, dacă puteți. Daca vă simțiți rău, doctorul de familie vă poate prelungi concediul medical cu câteva zile, dar prelungirea nu va fi plătită 100%.

E posibil să fiți pozitivă o perioadă mai îndelungată”, se arată într-un comentariu.

„Nu se mărește perioada de carantină. Vă mai poate da medicul de familie concediu de boală”, scrie altcineva.

O altă persoană spune că a ieșit negativă după mai multe zile.

„Eu am ieșit negativa în a9-a zi abia.. Am evitat să iau contact cu cineva. Și acum în a12-a zi am simptome. Soțul și-a mai luat zile de concediu de odihnă, deși nu mai avea simptome, dar era încă pozitiv”, se arată în comentariu.

Specialiștii au transmis că modificările au fost făcute după ce studiile au arătat că persoanele sunt contagioase doar în primele zile.

Persoanele vaccinate care sunt contacți direcți ai unor pacienți COVID vor sta în carantină 5 zile, iar cele nevaccinate – 10 zile, potrivi unei hotărâri aprobate de Comitetul Național pentru Situații de Urgență. Aceeași perioadă de carantină se aplică și persoanelor nevaccinate care intră în țară din zonele cu risc epidemiologic, fără să prezinte un test negativ COVID-19.

