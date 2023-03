Rusia a testat o rachetă Kalibr în Marea Japoniei. Ţinta terestră a fost lovită de la peste 1.000 de kilometri VIDEO

Un submarin rusesc aflat în Marea Japoniei a lansat o rachetă de croazieră Kalibr în cadrul unui exercițiu, a anunţat vineri, 3 martie, Ministerul rus al Apărării, potrivit Reuters.

Racheta a lovit o ţintă terestră aflată la peste 1.000 de kilometri distanţă.

Ministerul a publicat o înregistrare video care arată cum racheta iese de sub apă şi apoi loveşte o ţintă într-o zonă de antrenament din regiunea Habarovsk, din estul Rusiei.

In the Sea of Japan, the crew of the

Project 636.3 SSK "Petropavlovsk-Kamchatsky" of the Pacific Fleet launched a Kalibr cruise missile from an underwater position at a coastal target as part of a combat training plan.

