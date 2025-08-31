Test de sânge revoluționar, care poate detecta o boală teribilă și incurabilă cu 10 ani înainte să apară simptome. A fost creat de cercetători din SUA, Marea Britanie și Italia

Un test de sânge revoluționar, dezvoltat de un grup internațional de cercetători, reușește să identifice cu o acuratețe de peste 98% semnele sclerozei laterale amiotrofice (SLA) cu până la zece ani înainte de apariția simptomelor, deschizând perspective importante pentru diagnostic precoce, tratamente mai eficiente și îmbunătățirea îngrijirii pacienților.

Până în anul 2040, experții estimează că aproape 400.000 de persoane din întreaga lume vor trăi cu scleroză laterală amiotrofică, cunoscută și ca boala lui Lou Gehrig - după un celebru jucător american de baseball care a murit din cauza acestei afecțiuni.

Această boală degenerativă a sistemului nervos afectează celulele nervoase responsabile de controlul mișcărilor voluntare ale mușchilor, ducând la slăbiciune musculară progresivă, pierderea masei musculare și, în cele din urmă, dificultăți respiratorii.

Conform Asociației SLA, pacienții diagnosticați cu această boală trăiesc, în medie, trei ani, numai 10% dintre aceștia reușind să supraviețuiască mai mult de zece ani. Majoritatea pacienților mor din cauza insuficienței respiratorii.

În prezent, nu există un singur test unic și concludent pentru SLA. Medicii stabilesc diagnosticul pe baza evaluărilor neurologice, a simptomelor observate și prin excluderea altor boli care ar putea provoca manifestări asemănătoare.

Ads

Cercetătorii de la Johns Hopkins University School of Medicine și de la Institutele Naționale de Sănătate (National Institutes of Health/NIH), din Statele Unite, în colaborare cu UK Biobank și Universitatea din Torino, Italia, au identificat un set distinct de proteine în sânge care pot detecta SLA cu o precizie remarcabilă, cu până la un deceniu înainte de apariția simptomelor.

Noul test de sânge pentru SLA detectează semne timpurii cu ani înainte ca simptomele să apară. Testul are o acuratețe de peste 98% și deschide noi perspective pentru diagnostic precoce, îngrijirea îmbunătățită a pacienților și posibile tratamente ale acestei boli neurodegenerative.

Rezultatele noului studiu, publicat recent în revista Nature Medicine, pun bazele unui test de diagnostic mult așteptat pentru această boală devastatoare.

Pe baza unei platforme avansate care a analizat aproape 3.000 de proteine neurologice și musculare scheletice din probele de sânge a peste 600 de participanți, cercetătorii au utilizat metode de învățare automată pentru a identifica o semnătură proteică capabilă să indice apariția SLA.

Ads

Proteina identificată, analizată prin modele computerizate, s-a dovedit a avea o acuratețe de peste 98% în diferențierea pacienților cu SLA de persoanele sănătoase și de cei cu alte boli neurologice.

„Vedem lumina de la capătul tunelului aici, iar ținta este un test de sânge aprobat și disponibil pentru SLA. Cu un test care permite detectarea precoce a SLA avem oportunitatea de a înscrie oameni în studii observaționale și de a le oferi medicamente promițătoare care modifică - și sperăm chiar opresc - boala, înainte ca aceasta să devină debilitantă”, a declarat, joi, dr. Alexander Pantelyat, medic și conferențiar universitar, specialist în neurologie la Johns Hopkins University School of Medicine și director al Johns Hopkins Atypical Parkinsonism Center, citat într-un comunicat.

Studiul a examinat nu doar pacienți cu boala activă, ci și persoane care donaseră probe de sânge cu ani înainte de a dezvolta SLA. La aceste persoane pre-simptomatice, cercetătorii au observat schimbări necunoscute până acum în proteinele din sânge, înainte ca pacienții să dezvolte simptome.

Ads

Aceste modificări proteice indică disfuncții timpurii la nivelul mușchilor scheletici, al semnalizării nervoase și al metabolismului energetic, sugerând că SLA ar putea afecta organismul cu mult înainte de apariția semnelor clinice cunoscute.

Echipa a confirmat acuratețea testului pe mai multe grupuri independente, inclusiv un grup de 23.000 de participanți din UK Biobank.

În cadrul acestui grup, probele de sânge de la 110 persoane, colectate cu zece până la 15 ani înainte de a dezvolta SLA, au prezentat schimbări în profilul proteinei identificată în studiu.

Aceste descoperiri sugerează că markerii biologici ai SLA pot fi detectați cu până la un deceniu înainte de apariția simptomelor clinice.

„Am presupus mereu că SLA este o boală rapidă, care începe cu 12-18 luni înainte de debutul simptomelor, dar când privim rezultatele, vedem că acest proces durează un deceniu sau chiar mai mult, înainte ca pacientul să ajungă la medic”, explică dr. Pantelyat.

În fiecare grup de validare, testul a demonstrat o capacitate puternică de a detecta SLA, reducând la minim rezultatele fals-pozitive cauzate de alte afecțiuni neurologice precum boala Parkinson sau neuropatia.

Ads

Studiul a confirmat faptul că aceste modificări la nivelul proteinelor nu erau cauzate de mutații genetice moștenite, ceea ce înseamnă că markerii identificați în sânge ar putea fi folosiți pe scară largă, inclusiv la pacienți fără antecedente familiale de SLA.

„Este vital pentru pacienți și familiile lor să poată face diferența între SLA și alte afecțiuni, pentru claritatea diagnosticului, înțelegerea prognosticului și eligibilitatea de a se înscrie în studiile clinice adecvate”, spune dr. Pantelyat.

Cercetările continuă pentru a explora cum acest biomarker ar putea ajuta la monitorizarea progresiei SLA, la evaluarea eficienței tratamentelor în studiile clinice și la dezvoltarea unor instrumente de diagnostic pentru alte boli neurodegenerative.

Echipa de cercetare și-a pus de asemenea datele la dispoziția publicului pentru a accelera progresul în dezvoltarea biomarkerilor SLA.

Ads