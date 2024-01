Român îngrijorat de ce se va întâmplă cu banii lui dacă moare: "Toate bunurile rămân blocate în neant. Avocatul de unde află?"

Un român care se teme că dacă ar muri nimeni nu are toate informațiile legate de conturile bancare, asigurarea de viață, economii sau investiții în acțiuni caută soluții pe rețelele de socializare.

"Cum te asiguri că te prinde moartea pregătit?"

"Stăteam zilele astea și mă gândeam că dacă eu mâine mor, foarte multe lucruri ar rămâne în pom. Ca să fiu mai specific:

Nimeni nu știe despre toate conturile mele bancare și ce bani am în ele/ economii.

Nimeni nu știe de acțiunile pe care le dețin, și unde.

Nimeni nu știe de asigurarea mea de viață pe care o primesc automat de la locul de muncă și cum s-o obțină în caz de ceva.

Nimeni nu îmi știe parolele de la telefon, PC, conturi etc.

Daca mâine mor, toate bunurile rămân blocate în neant.

Rezolvarea cea mai la mintea cocosului ar fi sa scriu undeva toate lucrurile astea și să le înmânez unei persoane apropiate, însă in cazul meu nu este ideal. Pe parte de familie, am una destul de destrămată, iar mama este singura cu care chiar țin legătura, însă e și genul foarte băgăcioasă și care "știe ea mai bine" deci nu aș vrea să ajungă la ea toate informațiile astea cat sunt in viață dacă nu e nevoie.

Deci bănuiesc că cealaltă variantă este testament. Dar aici sunt pierdut. Cum s-ar presupune sa procedez și care sunt pașii? Mă duc la un avocat și îl înmânez? În cazul în care mâine mor, avocatul de unde afla? Cum am garanția că el contactează apropiații in timp util să lase "moștenirea"?", a întrebat acesta pe Reddit.

"Rudele simt conturile și banii ascunși"

Acesta a primit mai multe sfaturi în comentarii.

"Stai calm, când vine vorba de moșteniri, rudele simt conturile și banii ascunși mai ceva că vulturii atunci când vine vorba de hoituri."

"Rudele mele simțeau banii ascunși de tataie sub parchet. Vreo 30 000 de RON simțeau."

"E simplu: dacă nu prea ai oameni în care ai încredere sau nu ții la ei nici nu are rost că ei să primească ceva. Lăsatul bunurilor în neant e singura opțiune."

"Dacă ești așa paranoic, sunt metode/cred că sunt aplicații care îți permit să trimiți un e-mail/un mesaj unei persoane, dacă tu nu intri periodic să ii dai anulare."

"Un motiv în plus să cheltuiești toți banii în timpul vieții"

"Poți seta un e-mail ce conține datele necesare să se trimită automat la o anumită dată/o alarmă lunară/anuală cu 1-2 zile înainte că e-mailul respectiv să se trimită. Dacă ai murit și nu poți să amâni trimiterea, e-mailul ajunge la destinatar."

"Poți crea o listă / scrisoare în care să treci toate informațiile necesare, o pui cu toate actele tale și în caz de ceva e destul de simplu să fie găsite. Dacă îți ții actele ordonat nu e o problema. Ai contracte cu băncile pentru conturi, ai contracte cu traderii pentru acțiuni, se pot printa și păstra și să le actualizezi periodic. Am niște prieteni care au un “dosar albastru“ - o mapă în care sunt acte, extrase de cont, contracte de asigurare, etc. plus că ajută ca partenerul / partenera să aibă acces în telefonul tău. Poți să-i setezi mamei tale o amprentă în telefon și să-i spui că în caz de urgență poate să între."

"Un motiv în plus să cheltuiești toți banii în timpul vieții".

