Ce a aflat un român care și-a făcut test de origini pentru ADN: "Îți dă ocazia să mergi în trecut până la 1600"

Testele de origini ADN explorează genealogia și istoria familială prin analiza secvențelor ADN, oferind informații despre strămoșii și rădăcinile genetice ale unei persoane.

Acestea pot dezvălui detalii despre etnia, migrațiile ancestrale și conexiunile cu alte grupuri genetice.

Un român care și-a făcut un astfel de test a scris în mediul online despre rezultatele pe care le-a primit.

"Știam că am o străbunică din partea mamei din zona Ucrainei"

"De mult timp doream să fac un test ADN pentru a vedea ce origini am. Așa că am făcut-o. Știam că am o străbunică din partea mamei din zona Ucrainei, dar mai mult nu.

Aseară am primit rezultatele și mi-a ieșit că sunt 75,7% balcanic, din care în principal român, urmat de ucrainean, ceea ce confirmă originile pe filiera mamei.

Mi-a mai ieșit 11,5% scandinav, dar asta nu mă miră pentru că mulți oameni din zona asta au ADN scandinav datorită raidurilor vikinge din trecut. Ce m-a mirat a fost că mi-a ieșit 6,3% turco-persan, 3% grec și 2% baltic.

Un alt lucru interesant este că îți dă ocazia să mergi în trecut până la 1600 pentru cronologia grupului. Am mers la anii 1800-1850, perioada când s-a format comuna în care am crescut și mi-a dat că originile mele se află în satul Muncei, comuna Vrâncioaia din Munții Vrancei, pe lângă origini în zona Cluj-Mureș ceea ce a fost o surpriză.

Acum, deși comuna în care am crescut e în zona de câmpie, monografia comunei arată că a fost înființată de oameni veniți din zonele mai înalte ale județului care au coborât în căutare de bălți pentru a albi pânzele, căci cu asta se ocupau. Se pare că testul ADN a confirmat și asta fără să le dau vreo informație.

Și-a mai făcut cineva un astfel de test? Dacă da, ce origini v-au ieșit? Chiar sunt curios să văd cât de pestriți sunt românii", a scris acesta pe Reddit.

Acesta a dat și detalii legate de costuri, într-un comentariu:

"Am dat 36 Euro pe el plus 9 Euro transportul."

"Sunt destul departe de adevăr în estimările lor"

Părerile legate de astfel de teste sunt împărțite. Unii menționează că le-au făcut, alții le pun la îndoială.

"Nu te lua prea mult după ce rezultate vezi acolo. Am făcut și eu un test ADN și am investigat și sunt destul departe de adevăr în estimările lor, e mai mult o joacă și nimic concret sau reliable, chiar dacă sunt companii serioase și au procese tehnologice reale și avansate.

După ce am făcut un astfel de test am început să citesc mai mult pe net și am văzut că defapt sunt slăbuțe. Că idee dacă intri pe r/MyHeritage o să vezi tot felul de postări cu estimări ce nu au nicio treaba cu realitatea. Este și o glumă pe acolo că la toată lumea apare un procent din Africa (la mine nu a fost cazul).

Mai ales dacă ai făcut la companii gen MyHeritage care nu au mai updatat baza de date de o veșnicie.

Încearcă să uploadezi raw data și pe alte site-uri de profil, o să vezi rezultate diferite.

Ca idee rezultatele mele au fost: 44,4% Greek and South Italian; 15,5% Iberian; 13,3% Balkan; 8,9% East European; 7,4% Baltic și 8,7% Ashkenazi Jew.

E cam imposibil să am combinația asta, vin dintr-un neam relativ mic, statornic din București, părinții bunicilor mei au fost primii veniți în București și după ce am mers pe arborele genealogic nu am găsit persoane care să fi avut contact cu etniile respective în niciun fel."

"Românii sunt foarte pestriți"

"Mie mi-a ieșit pe lângă rădăcinile neaoșe, 12% sephardic jewish, 4% grec, 3% West Asia adică Anatolia. Și pot confirmă pentru că știm sigur că avem un strămoș evreu otoman stabilit în București puțîn înainte sau după independența. Ulterior s-a convertit la creștinism și s-a căsătorit cu o localnică. De asemenea are sens să fie evreu sefard adică orientul mijlociu și nordul Africii deoarece otomanii au salvat o bună parte din evreii expulzați din Spania și i-au poftit să se stabilească în Istanbul. Secolul 17 parcă.

And that’s the story of how i met your great great grandmother.

Românii sunt foarte pestriți. Adică gen uită-te în jur, sunt unii de zici că sunt arabi, alții suedezi, și mai apar și trăsături din alea de Asia centrală, cu ochii migdalați, pomeți proeminenți etc.

E irelevant totuși, suntem cu toții în același rahat."

"Balkan 59% Greek and South Italian 34.2% Irish, Scottish and Welsh 5.1. Mi se pare ok."

"Credeam că sunt jumate român jumătate neamț defapt sunt 51% țigan și doar 4% român și neamț."

"L-am făcut acum 5 ani în urmă, român de etnie ucraineană din Suceava, mi-a ieșit 85% ucrainean, 8% Baltics, 6% Balcani și 1% Jewish. Chiar azi dimineață am mai comandat un kit să o testez pe bunica, sunt curios să merg mai departe decât testul propriu."

"Stai calm, dacă iți mai faci testul încă o dată s-ar putea să ieși 50% balcanic, 15% scandinav și 20% turc, iar dacă te mănâncă și îl faci și a 3a oară o să primești alte procente...

La gemeni identici li s-a spus că unul e dintr-o țară iar celălalt din altă, așa că la ce să te aștepți?

Testele genetice de genul acesta mi se par un mare scam, dar ajută la crearea unei baze de date pentru alte lucruri, sperăm că bune."

