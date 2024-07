Cântărețul Vlad Musta, unul dintre șoferii români acuzați pe nedrept că s-au urcat drogați la volan: ”Trăiești o stigmatizare socială”

Cântărețul Vlad Musta, care a participat în 2023 la Vocea României, a fost unul dintre șoferii acuzați pe nedrept de consum de droguri, un fals pozitiv emis de testele poliției rutiere. Musta susține că imaginea i-a fost afectată chiar dacă, ulterior, testul de la IML a confirmat că nu consumase vreo substanță.

„Trăiești o stigmatizare socială. Nu e ceva care mă definește. Mi s-a pus o etichetă pe nedrept. Să nu mai zic de părinții mei, săracii, care nici nu mai știau ce să mai creadă”, a explicat Vlad Musta după ce testele de sânge au confirmat că nu s-a drogat.

Fiindcă semnase un contract cu producătorii Vocea României în care era interzis consumul de droguri, cântărețul a fost cât pe ce să-și piardă locul în emisiune. A cheltuit 2.000 de euro pe avocat și analize.

„Mie mi-au venit mai repede rezultatele pentru că am avut un avocat angajat și am urgentat situația. Mi-am plătit eu analizele pentru a urgenta procedura și am fost și la două spitale private ca să încerc să anulez orice formă de dubiu și să le duc dovada celor de la Vocea României”, a explicat situația Vlad Musta, citat de PressOne.ro.

Artistul a spus că a pierdut și o oportunitate de muncă într-un spectacol la Opera Comică pentru Copii din cauza acuzației false de consum de droguri.

„Toată lumea a scris că am fost prins drogat la volan, dar nimeni nu a mai scris că nu a fost așa”, a mai spus cântărețul.

Ads

Consiliului Superior de Medicină Legală (CSML) a publicat un raport care arată că cele mai multe erori la testele rapide au fost pentru substanțele din categoria amfetaminei (care poate fi pozitiv și din cauza medicamentelor pentru răceală) și a benzodiazepinelor (o clasă de medicamente folosite pentru tratamentul psihiatric, care include inclusiv Xanax și Diazepam).

Potrivit modificărilor aduse ordonanței care face testele antidrog obligatorii în anumite situații, premierul Marcel Ciolacu a promis că, dacă testele de sânge nu confirmă în 72 ore rezultatul testului poliției, permisul de conducere va fi returnat șoferilor.

Ads