Iranul, furios după anunțul făcut de Donald Trump: „O ameninţare gravă la adresa păcii şi securităţii internaţionale”

Autor: Maria Mora
Vineri, 31 Octombrie 2025, ora 07:31
713 citiri
Donald Trump și echipa sa FOTO X/The White House

Iranul a denunţat ca fiind „iresponsabil” anunţul făcut de Donald Trump privind reluarea testelor nucleare americane. Ministrul iranian de externe susține că lumea trebuie să ceară socoteală SUA.

„Anunţul privind reluarea testelor nucleare este o măsură regresivă şi iresponsabilă, care reprezintă o ameninţare gravă la adresa păcii şi securităţii internaţionale. Lumea trebuie să se unească pentru a cere socoteală Statelor Unite, care normalizează proliferarea acestor arme odioase”, a scris ministrul iranian de externe Abbas Araghchi, în noaptea de joi spre vineri, pe platforma X.

În timp ce Iranul este suspectat de către occidentali şi de Israel că dezvoltă în secret arma atomică, în pofida dezminţirilor sale, ministrul a apreciat că Statele Unite reprezintă „cel mai periculos risc de proliferare din lume.”.

Vicepreşedintele american JD Vance a afirmat joi că testele sunt necesare pentru buna funcţionare a arsenalului nuclear american, după ce preşedintele Donald Trump anunţase miercuri că a dat ordin pentru ca Statele Unite să reia aceste teste, relatează AFP.

