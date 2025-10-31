Precizările lui JD Vance după anunțul privind testele nucleare: „Cred că postarea președintelui SUA vorbeşte de la sine”

Vicepreşedintele american JD Vance a afirmat joi că testele sunt necesare pentru buna funcţionare a arsenalului nuclear american, după ce preşedintele Donald Trump anunţase miercuri că a dat ordin pentru ca Statele Unite să reia aceste teste.

„Avem un arsenal important, evident. Ruşii au un arsenal nuclear important. Chinezii au un arsenal nuclear important. Uneori trebuie să-l testezi pentru a te asigura că este funcţional şi că funcţionează bine”, a declarat JD Vance jurnaliştilor de la Casa Albă. „Să fim clari, ştim că funcţionează corect, dar trebuie să te asiguri de asta în timp”, a adăugat el.

Cu o zi înainte, Donald Trump declarase pe platforma sa Truth Social că „din cauza programelor de testare desfăşurate de alte ţări”, a cerut Pentagonului „să înceapă testarea armelor nucleare, în condiţii de egalitate”.

Declaraţiile sale făceau referire explicită la China şi Rusia şi au venit după o serie de anunţuri făcute de Vladimir Putin cu privire la dezvoltarea de noi arme ruseşti cu capacitate nucleară.

Dar declaraţiile lui Donald Trump au provocat şi perplexitate în întreaga lume, deoarece preşedintele american a păstrat ambiguitatea cu privire la natura testelor pe care intenţiona să le ordone. „Cred că postarea preşedintelui pe Truth vorbeşte de la sine”, a comentat JD Vance joi, fără a clarifica această ambiguitate.

