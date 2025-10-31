Șeful Pentagonului, despre testele nucleare anunțate de SUA: Trebuie să avem o descurajare credibilă

Anunţul surprinzător al lui Donald Trump că doreşte să reia testele nucleare a continuat să provoace îngrijorare şi proteste în întreaga lume, fără ca sensul declaraţiilor sale să fie clarificat. La Kuala Lumpur, unde tocmai s-a întâlnit cu omologul său chinez Dong Jun, şeful Pentagonului, Pete Hegseth, a confirmat vineri proiectul, considerând că este justificat.

„Preşedintele a fost clar, trebuie să avem o descurajare nucleară credibilă. (...) Reluarea testelor este o modalitate destul de responsabilă, foarte responsabilă, de a face acest lucru”, a declarat Hegseth la Kuala Lumpur după discuţiile cu omologul său chinez Dong Jun, fără a risipi îndoielile care rămân cu privire la semnificaţia acestor anunţuri. „America se va asigura că vom avea cel mai puternic şi mai capabil arsenal nuclear, pentru a menţine pacea prin forţă”, a adăugat el.

Anunţul reluării testelor nucleare a stârnit proteste vehemente. Ultimul care a reacţionat, Iranul, acuzat de Occident şi Israel că dezvoltă arme atomice în ciuda negărilor sale, a considerat că Statele Unite reprezintă „cel mai periculos risc de proliferare din lume”.

„Este o măsură regresivă şi iresponsabilă” şi o „ameninţare gravă la adresa păcii şi securităţii internaţionale”, a declarat pe X şeful diplomaţiei iraniene, Abbas Araghchi. „Lumea trebuie să se unească pentru a cere socoteală Statelor Unite”, a îndemnat el.

De asemenea, supravieţuitorii japonezi ai bombelor de la Hiroshima şi Nagasaki din august 1945, singurele cazuri de utilizare a armei supreme şi simbol al tabuului militar absolut, s-au alăturat protestelor.

Declaraţiile preşedintelui republican „contravin eforturilor depuse de naţiunile din întreaga lume pentru a construi o lume paşnică fără arme nucleare şi sunt absolut inacceptabile”, a denunţat organizaţia Nihon Hidankyo într-o scrisoare adresată Ambasadei Statelor Unite în Japonia.

Primarul oraşului Nagasaki, Shiro Suzuki, şi-a exprimat, la rândul său, regretul că ordinul prezidenţial „calcă în picioare eforturile popoarelor (...) care au vărsat sânge şi lacrimi pentru o lume” denuclearizată.

Ce a anunțat Trump

Joi, Donald Trump a anunţat că doreşte să testeze armele nucleare americane.

„Având în vedere programele de testare desfăşurate de alte ţări, am cerut departamentului (apărării) să înceapă testarea armelor noastre nucleare în condiţii de egalitate” cu Rusia şi China, a declarat el pe reţeaua sa Truth Social.

Dar rămâne îndoiala – intenţionată sau nu – asupra sensului cuvintelor sale: testarea exploziei ogivelor nucleare sau testarea armelor capabile să le transporte?

„Vom colabora cu Departamentul Energiei”, a răspuns simplu Pete Hegseth.

Cu o zi înainte, vicepreşedintele american JD Vance îl susţinuse şi el pe şeful statului, dar nici el nu a adus lămuriri, invocând doar necesitatea ca SUA să se asigure că arsenalul nuclear naţional „este în stare de funcţionare”.

Nicio putere nu a efectuat oficial un test nuclear în ultimele trei decenii, cu excepţia Coreei de Nord (de şase ori între 2006 şi 2017). În schimb, multe ţări, în frunte cu Statele Unite, efectuează în mod regulat teste de vectori - rachete, submarine, avioane de vânătoare sau altele.

Într-un context geopolitic incandescent şi în timp ce retorica nucleară revine periodic în prim-plan de la invazia rusă în Ucraina, în februarie 2022, Washingtonul toarnă gaz pe foc, scrie AFP.

Aceste teste „nu trebuie permise niciodată, în niciun caz”, a declarat joi Farhan Haq, purtător de cuvânt adjunct al secretarului general al ONU, Antonio Guterres. „Nu trebuie să uităm moştenirea dezastruoasă a celor peste 2.000 de teste nucleare efectuate în ultimii 80 de ani”, a adăugat el.

Obligații internaționale

Rămâne faptul că Washingtonul este semnatar al Tratatului de interzicere completă a testelor nucleare (CTBT). Explozia ogivelor ar constitui o încălcare flagrantă a acestuia.

Decizia lui Donald Trump a fost o reacţie la manevrele Moscovei: săptămâna aceasta, preşedintele rus Vladimir Putin şi-a exprimat satisfacţia pentru testarea finală reuşită a unei rachete de croazieră cu „rază de acţiune nelimitată”, apoi a unei drone subacvatice.

Dar Kremlinul a precizat joi că era vorba de teste ale unor arme capabile să transporte o ogivă, şi nu de bombe în sine. „Sperăm că preşedintele Trump a fost informat corect”, a declarat Kremlinul.

Beijingul, la rândul său, şi-a exprimat dorinţa ca Washingtonul să îşi respecte „cu seriozitate” obligaţiile internaţionale şi să ia „măsuri concrete pentru a păstra sistemul mondial de dezarmare şi neproliferare”

Dar Donald Trump nu a părut deloc tulburat. Referindu-se la blocajul bugetar care paralizează în prezent administraţia sa, el a cerut o modificare a regulamentului Senatului pentru a ieşi din impasul politic. „Este timpul ca republicanii să joace „CARTEA TRUMP” şi să pună în aplicare ceea ce se numeşte Opţiunea Nucleară”, a scris el pe Truth Social, ca o nouă provocare.

