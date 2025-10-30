Donald Trump vrea ca SUA să facă din nou teste nucleare, după mai bine de 30 de ani. „Avem mai multe arme nucleare decât oricine”

SUA au detonat ultima dată un dispozitiv nuclear în 1992 FOTO Pixabay

Denuclearizarea ar fi un „lucru extraordinar”, a declarat joi preşedintele SUA, Donald Trump, dar a reiterat că reluarea testelor nucleare de către SUA după un moratoriu de 30 de ani este „adecvată”.

„Se pare că toate fac teste nucleare”, a declarat Trump reporterilor aflaţi la bordul avionului Air Force One, referindu-se la Rusia şi China. „Avem mai multe arme nucleare decât oricine. Noi nu facem teste... dar, având în vedere că alţii fac teste, cred că este adecvat să facem şi noi”.

El nu a dat detalii despre momentul şi locul în care vor avea loc testele nucleare ale SUA, spunând doar: „Avem locuri de testare. Se va anunţa”.

Întrebat dacă este îngrijorat că SUA intră într-un mediu nuclear mai riscant, Trump a răspuns: „Cred că avem situaţia destul de bine sub control”.

„Aş dori să văd o denuclearizare”, a spus Trump. „Este ceva despre care discutăm de fapt cu Rusia, iar China s-ar alătura dacă am face ceva”.

Ads

Un raport din august al Serviciului de Cercetare al Congresului a arătat că ar dura între 24 şi 36 de luni pentru ca SUA să testeze o armă nucleară după ce preşedintele va da ordinul în acest sens.

Niciuna dintre cele trei mari puteri nucleare – Rusia, Statele Unite şi China – nu a testat o armă nucleară de la China în 1996. Ultimul test nuclear al Rusiei a avut loc în 1990, iar SUA au detonat ultima dată un dispozitiv nuclear în 1992.

Însă puterile nucleare mondiale continuă să dezvolte şi să testeze sisteme de lansare a ogivelor nucleare. Cu câteva zile în urmă, Rusia a afirmat că a testat cu succes o super-torpilă nucleară Poseidon.

Japonia a declarat că va continua să lucreze pentru o „lume fără arme nucleare” după anunţul preşedintelui Donald Trump că SUA vor începe testarea armelor nucleare după o pauză de 30 de ani.

Ads

Japonia rămâne singura ţară împotriva căreia s-au folosit arme nucleare şi are o politică non-nucleară de la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial.

În august, Japonia a marcat 80 de ani de la bombardamentele atomice americane asupra Hiroshimei şi Nagasaki.

„Ţara noastră va continua să depună eforturi realiste şi practice pentru realizarea unei lumi fără arme nucleare, inclusiv intrarea în vigoare rapidă a CTBT (Tratatul de interzicere totală a testelor nucleare) şi menţinerea şi consolidarea regimului NPT (Tratatul de neproliferare nucleară)”, a declarat secretarul şef al cabinetului japonez, Minoru Kihara, într-o conferinţă de presă.

La începutul acestei săptămâni, Trump şi prim-ministrul japonez Sanae Takaichi au salutat o „nouă eră de aur” a relaţiilor şi au semnat un acord privind mineralele critice.

Ads