Trump redeschide drumul spre o încleștare globală. Trei superputeri – pași către ceva nemaivăzut de 30 de ani VIDEO

Demonstrația de forță din ultima săptămână a lui Vladimir Putin, care a anunțat că Moscova a testat două noi arme, a determinat o reacție neașteptată din partea președintelui american. Donald Trump redeschide drumul spre o încleștare globală: noi teste nucleare, într-o cursă fără învingători. Trei superputeri, Statele Unite, Rusia și China fac pași către ceva nemaivăzut de 30 de ani: noi teste cu bombe nucleare.

Trump a declarat că SUA vor testa arme nucleare „în condiții de egalitate” cu Rusia și China. Niciuna dintre cele trei țări nu a testat arme nucleare reale din anii 1990, potrivit Washington Post.

Președintele Donald Trump a declarat miercuri că a ordonat Pentagonului să înceapă testarea armelor nucleare „în condiții de egalitate” cu Rusia și China, declanșând incertitudine cu privire la moratoriul american vechi de decenii asupra unor astfel de teste.

Postarea lui Trump pe rețelele de socializare spunea că procesul va „începe imediat”, deși a inclus foarte puține detalii despre ce ar implica testele - inclusiv dacă acestea ar implica arme nucleare reale - sau ce teste din Rusia și China au determinat directiva sa.

Comentariile sale vin după demonstrația de arme nucleare din această săptămână de la Moscova, care, în anunțuri separate, a declarat că a testat două arme cu propulsie și capacitate nucleare, deși președintele rus Vladimir Putin s-a abținut de la testarea unei explozii nucleare sau de la efectuarea unei detonări nucleare.

Prima administrație Trump a discutat despre efectuarea unui test nuclear exploziv în 2020, susținând că Rusia și China au încălcat un standard de „randament zero” cu teste subterane sau cu randament extrem de scăzut. Beijingul și Moscova au negat acuzațiile.

Au existat peste 2.000 de explozii de teste nucleare în întreaga lume din 1945, conform datelor de urmărire ale Asociației pentru Controlul Armelor, dar majoritatea națiunilor - cu excepția Coreei de Nord - și-au oprit testele în anii 1990.

Statele Unite, Rusia și China sunt semnatare ale Tratatului de interzicere completă a testelor nucleare (CTBT) din 1996, care interzice „orice explozie de testare a armelor nucleare sau orice altă explozie nucleară”. Cu toate acestea, tratatul nu a intrat niciodată în vigoare deoarece mai multe țări cheie, inclusiv SUA, nu l-au ratificat. Rusia a anulat în 2023 ratificarea tratatului, invocând nerespectarea de către Washington a acestui lucru.

Istoria testării armelor nucleare în SUA, Rusia și China

Statele Unite – ultimul test cu bombă nucleară

SUA au efectuat peste 1.000 de teste explozive nucleare între 1945 și 1992, majoritatea fiind efectuate în subteran. În 1945, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, SUA au efectuat primul test al unei bombe atomice la Alamogordo, New Mexico. Rămâne singura țară care a folosit bombe atomice ca act de război, după ce le-au lansat asupra orașelor japoneze Hiroshima și Nagasaki în acel an, provocând morți și devastări pe scară largă.

Ultimul test nuclear american la scară largă a avut loc în Nevada pe 23 septembrie 1992. Mai târziu în acel an, președintele George H.W. Bush a anunțat un moratoriu unilateral asupra testării armelor nucleare. Președintele Bill Clinton a semnat CTBT, care interzice „orice explozie de testare a armelor nucleare sau orice altă explozie nucleară”, în 1996. Un expert a declarat miercuri pentru sursa citată că SUA ar avea nevoie de cel puțin 36 de luni de pregătire înainte de a relua orice teste nucleare controlate în subteran la fostul său loc de testare din Nevada.

Rusia – ultimul test cu bombă nucleară

Ultima dată când Rusia a testat oficial o armă nucleară a fost pe 24 octombrie 1990, sub conducerea Uniunii Sovietice, la Novaya Zemlya. Cu toate acestea, au existat acuzații de încălcări semnificative, un oficial american de rang înalt declarând în timpul primei administrații Trump că Rusia a efectuat „probabil” teste secrete cu arme nucleare de putere redusă.

„Statele Unite consideră că Rusia probabil nu respectă moratoriul privind testele nucleare într-un mod compatibil cu standardul de putere zero”, a declarat generalul-locotenent Robert P. Ashley Jr. în 2019, în timp ce era director al Agenției de Informații a Apărării.

Miercuri, înainte de postarea lui Trump pe rețelele de socializare, Putin a declarat că forțele ruse au testat cu succes o torpilă cu propulsie nucleară numită Poseidon. Putin a spus că torpila era diferită de orice altceva în ceea ce privește „viteza și adâncimea de operare” și că nu exista „nicio modalitate de a o intercepta”.

China – ultimul test cu bombă nucleară

Deși ultimul test cunoscut al unei arme nucleare realizat de China a avut loc pe 29 iulie 1996 la Lop Nur, țara a luat măsuri pentru a-și mări semnificativ stocurile de arme nucleare în ultimii ani, analiștii independenți sugerând că acesta a fost printre „cele mai mari și mai rapide campanii de modernizare” dintre cele nouă state despre care se știe că dețin arme nucleare.

Departamentul Apărării a estimat anul trecut că China va depăși 1.000 de focoase nucleare până în 2030, în timp ce Institutul Internațional de Cercetare a Păcii de la Stockholm estimează că are aproximativ 600. Aceste cifre sunt încă considerabil în urma atât a SUA, cât și a Rusiei, despre care institutul estimează că au aproximativ 3.700, respectiv 4.300.

