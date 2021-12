Rafila: Nu e atribuţia Ministerului Sănătății să se ocupe de distribuţia testelor în şcoli. Și Ministerul Educației a transmis că nu are competențe

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a declarat vineri, 10 decembrie, că achiziţia testelor de salivă pentru şcoli nu intră în atribuţia ministerului său şi că nu ştie dacă vor ajunge aceste teste în şcoli săptămâna viitoare, menţionând, în legătură cu rezultatul fals pozitiv al acestor teste, că sunt unii care nu ştiu să le utilizeze sau glumesc când le raportează pozitive.

"Această achiziţie a fost făcută de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă şi de ONAC. Nu ştiu (dacă există teste pentru săptămâna viitoare - n.r.). Dacă nu avem nici cea mai mică informaţie, de unde? Dar de ce să discut cu domnul Arafat? Nu este atribuţia Ministerului Sănătăţii să se ocupe de distribuţia testelor în şcoli, nu sunt unităţi care să ţină de Ministerul Sănătăţii", a afirmat Rafila.

Întrebat dacă aceste teste ar trebui continuate, în condiţiile în care au fost multe fals pozitive, Rafila a spus: "Campania de testare trebuie continuată în condiţii de normalitate".

"Normalitate înseamnă următorul lucru: la instruire am încercat să ajut, să demonstrez cum se fac aceste teste, mai mult nu din partea ministrului Sănătăţii, ci din partea dr. Rafila, care este medic de medicină şi microbiolog, de asta am făcut. Mai departe - cum se distribuie, cum face Ministerul Educaţiei încât să poată să ajungă informaţia la toată lumea, cum se lucrează corect acest test - nu pot să intervin, nu am cum să intervin", a adăugat Rafila.

El a mai spus că unele persoane nu ştiu să folosească aceste teste.

"Apropo de calitatea rezultatelor: vreau să vă spun că probabil sunt unii care nu ştiu să le utilizeze cum trebuie şi citesc, de exemplu, testul la mai mult de 30 de minute, care este perioada maximă de citire a testului, sau sunt poate persoane care glumesc când fac aceste teste şi le raportează ca fiind pozitive fără să fie pozitive. Nu ştiu, sunt tot felul de modalităţi. În principiu, dacă sunt teste care s-au confirmat, jumătate înţeleg sau 40 de la sută, s-au confirmat şi prin teste PCR, tot e bine că există copii care nu au transmis boala mai departe", a subliniat Rafila.

Ministerul Educaţiei a solicitat DSU graficul privind livrarea testelor de salivă şi a transmis că nu are competenţe în acest domeniu.

"Referitor la solicitarea adresată DSU/IGSU de către Ministerul Educaţiei cu privire la graficul de aprovizionare cu teste, prin răspunsul comunicat în această seară ni s-a adus la cunoştinţă faptul că "a fost recepţionată cantitatea de 8.000.000 bucăţi, rămânând de livrat doar 7.000.000 de bucăţi, deoarece furnizorii DDS Diagnostic SRL şi ISSOSOCIAL MEDIA SRL nu şi-au îndeplinit obligaţiile contractuale".

În răspunsul primit nu ni s-a comunicat data la care vor fi livrate cele 7.000.000 de teste. Ca atare, Ministerul Educaţiei va solicita clarificări suplimentare cu privire la acest aspect.

Reiterăm faptul că Ministerul Educaţiei nu are competenţe/responsabilităţi în a se pronunţa asupra unor date evaluate şi stabilite de autoritatea ce are în atribuţii desfăşurarea procedurii de achiziţie publică, respectiv contractarea şi gestiunea bugetului aferent, neputându-se pronunţa în niciun fel asupra unor aspecte care privesc firmele furnizoare, preţurile de achiziţie sau alte detalii ce ţin de organizarea licitaţiei şi nici asupra unor chestiuni ce ţin de încheierea/executarea unor contracte în care Ministerul Educaţiei nu are vreo calitate", se precizează într-un comunicat al Ministerului Educaţiei.