Revoltă și nesupunere în Texas: Ordinul președintelui Biden privind granița cu Mexicul nu este respectat VIDEO

În urmă cu mai bine de două săptămâni, poliția statului Texas a preluat controlul asupra graniței cu Mexicul și a interzis patrula federală de frontieră. Președintele Biden a cerut să fie îndepărtate gardurile de sârmă ghimpată, iar Curtea Supremă a permis intrarea unităților Vamale și de Protecție a Frontierei. Însă guvernatorul statului a refuzat să se supună cererilor, aducând soldații locali ai Gărzii Naționale.

Tensiunile dintre statul Texas și guvernul federal cu privire la problema imigrației ilegale sunt în creștere, scrie ediția americană a Newsweek.

Luni, 22 ianuarie, Curtea Supremă a decis ca agenții federali pot elimina sârma ghimpată de la granița cu Mexic, care a fost instalată de autoritățile statului. Decizia instanței nu l-a mulțumit pe guvernatorului local Greg Abbott, care miercuri, 24 ianuarie, a lansat o scrisoare prin care face apel la „puterea constituțională a Texasului de a se apăra” împotriva a ceea ce el a numit o „invazie” a migranților.

O cerere către administrației Biden

Într-o scrisoare din 24 ianuarie a oficialilor din Texas, aceștia au cerut „acces deplin” la graniță până pe 26 ianuarie.

În ianuarie, trei migranți, inclusiv doi copii, s-au înecat în râul Rio Grande, o zonă pe care agenții federali nu au acces.

