Masacrul din Texas: 19 copii și doi profesori au fost uciși la o școală elementară de către un tânăr de 18 ani

Atacatorul, Salvador Ramos (18 ani), s-ar fi plimbat dintr-o clasă în alta înarmat cu o mitralieră și ar fi tras la întâmplare. Totul s-a petrecut la Robb Elemnentary School din Uvalde (Texas).

Până în acest moment, CNN a confirmat decesul a 21 de persoane, 19 copii și doi profesori.

Autorul masacrului, Salvador Ramos, era elev la liceul Uvalde şi cetăţean american, a precizat guvernatorul Gregg Abott. Acesta și-a pierdut viața în confruntările cu poliția ce au urmat atacului de la școală.

Salvador Ramos și-ar fi ucis și bunica înainte de a declanșa atacul de la școală. El lucra un local din apropierea școlii, Wendy, iar managerii restaurantului l-au descris ca un tip destul de retras.

Pe contul lui de Instagram el a publicat un story cu două mitraliere cu 3 zile înainte de declanșarea masacrului.

Și președintele Joe Biden a reacționat:

“I am sick and tired of it. We have to act,” President Biden says of mass shootings as he calls for gun reform while addressing the nation after Tuesday’s mass shooting at Robb Elementary School in Uvalde, Texas.

18 children and one adult were killed. https://t.co/oENT1Kbv27 pic.twitter.com/zAbM18IdrM