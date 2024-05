Ce fac autoritățile pentru a aduce tezaurul României acasă. Avocat: ”Până la termene limită, mai e mult”

La aproape două luni de la rezoluția adoptată de Parlamentul European privind restituirea integrală a tezaurului României, confiscat ilegal de Rusia, în timpul Primului Război Mondial, autoritățile din România spun că vor continua eforturile de recuperare a rezervelor de aur, prin acțiuni diplomatice și sesiuni de informare.

În fapt,Banca Națională a României (BNR) are responsabilitatea de a face demersuri și de a colabora cu instituțiile europene pentru a pune în aplicare rezoluția mai sus amintită. Conform avocatei Cristina Tomescu, specializată în drept internațional, membră a Baroului de la Bruxelles, rezoluția adoptată de Parlamentul European, la inițiativa eurodeputatului Eugen Tomac, nu are o valoare juridică, în sensul de a constrânge în vreun fel Rusia să ofere „aurul” României.

„Această rezoluție oferă posibilitatea de a adopta strategii, de a iniția discuții, negocieri cu partea rusă, însă, actul în sine nu înseamnă că autoritățile din Federația Rusă au un termen limită pentru restituirea presupuselor tone de aur confiscate. Rusia este o țară aflată în război, negocierile nu sunt ușoare. Până la sancțiuni, termene limită în acest sens, mai e mult, însă e important că s-a adoptat acest plan, că s-a învestit Comisia Europeană să acționeze în numele României”, a menționat avocata Cristina Tomescu, pentru ziare.com.

Până la stabilirea unui plan de „sancțiuni” pentru monopolul asupra tezaurului României, diplomații europeni vor dezbate miercuri, 8 mai, posibilitatea ca fondurile Rusiei din Europa, „înghețate” din cauza războiului declarat Ucrainei, să fie folosit de liderii de la Kiev pentru achiziționarea de armament.

Cât a mai rămas din aurul României trimis la Moscova. Șeful BNR:„91,5 tone de aur fin”

La acest moment, Rusia nu recunoaște că ar avea o „datorie” față de România privind restituirea aurului statului nostru. Prin urmare, în mod clar nu se poate spune ce cantitate de aur ar mai putea recupera România de la Rusia, având în vedere că sunt documente istorice din care rezultă că rușii au folosit aurul „străin” încă din 1921, în „era bolșevică”. În mod oficial, guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, vorbește despre 91,5 tone de aur fin pe care România trebuie să le recupereze de la Rusia.

„Nu reiau aici când, cum și de ce a plecat tezaurul nostru de aur, în greutate de 91,5 tone aur fin la Moscova, dar aș vrea să vă prezint ultimele demersuri pe care le-am întreprins pentru recuperarea acestuia, după mai bine de un secol în care Banca Națională a României n-a renunțat niciodată la recuperarea acestei avuții, pe care a încredințat-o cu acte în regulă Imperiului Rus și pentru care a primit garanții guvernamentale cu privire la transport, depozitare și restituire. Au fost distribuite acestora două lucrări, în limba engleză, care se referă la problema tezaurului BNR, respectiv: The Romanian National Bank Treasure Taken To Moscow and Never Returned-With a selection of documents, autor Cristian Păunescu, Cuvânt înainte, academician Mugur Isărescu, și Romania`s Treasury and its Destiny. Arguments from the Russian Archives, autor Ilie Schipor. Anterior, lucrarea domnului consilier Cristian Păunescu a fost transmisă celor mai importante universități și biblioteci din Europa, Statele Unite ale Americii și Canada”, a concluzionat Mugur IsărescU”, menționa, recent, guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.

Comisia Europeană poate acționa în numele României. Ce prevede, mai exact, rezoluția privind restituirea tezaurului României

Conform Rezoluției adoptată cu majoritate de voturi de voturi de Parlamentul European, Comisia Europeană poate acționa în numele țării prin mediere, comunicare și chiar urmărire a bunurilor susceptibile că fac parte din tezaurul României confiscat de Rusia, au menționat europarlamentarii români.

Rezerva de aur a Băncii Naționale a României, formată din 91,5 tone de aur fin (în monede și lingouri), bijuteriile Reginei Maria și alte importante valori istorice și culturale, au fost expediate în Rusia în două etape, în decembrie 1916 și în august 1917.

Reprezentanți ai guvernelor român și rus au semnat protocoale prin care se menționează că aurul aparținea Băncii Naționale a României. Acesta era expediat la Moscova pentru păstrare și se afla sub garanția Guvernului Imperial Rus în ceea ce privește securitatea transportului, depozitării și se va întoarce în România.

După ce transportul a ajuns la Moscova, reprezentanții Băncii Naționale a României și ai Băncii de Stat a Rusiei (filiala din Moscova) au făcut un inventar complet al aurului, care a fost semnat și ștampilat de ambele părți.

Cum a fost confiscat tezaurul României

Datele istorice arată că preluarea puterii de bolșevici, în octombrie 1917, a însemnat „pierderea” tezaurului românesc. Reprezentantul diplomatic al României a fost arestat iar tezaurul Băncii Naționale a României și bunurile de valoare culturale și istorice ale României care fuseseră transferate la Moscova au fost confiscate.

Astfel, Vladimir Ilici Lenin, fost un revoluționar rus care a condus partidul bolșevic, primul premier al Uniunii Sovietice și fondatorul ideologiei cunoscute sub numele de leninism, a menționat că „fondul de aur al României deținut la Moscova este intangibil pentru oligarhia română” și că și-a asumat „întreaga responsabilitate pentru conservarea fondului și returnarea acestuia poporului român”, precizează Banca Națională a României în materialele de informare cu privire a tezaurul României, confiscat de Rusia.

