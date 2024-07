Povestea creatoarei de costume populare care a fost declarată Tezaur Uman Viu. "Cred că până la urmă se va pierde acest meșteșug. Se duce..."

Elena Borța nu are cine să ducă meșteșugul mai departe FOTO Facebook/Romania Actualități

Elena Borţa, creatoare de costume populare din comuna Mihăeşti, a fost recunoscută oficial ca Tezaur Uman Viu la sfârşitul lunii trecute. Această recunoaştere naţională subliniază contribuţia sa deosebită la păstrarea și promovarea meșteșugurilor tradiționale, un talent pe care l-a învățat din familie și l-a transmis fiicei sale, Maria Foltea, un alt meșter popular cunoscut din Vâlcea.

La vârsta de 86 de ani, Elena Borţa își amintește cu drag începuturile sale în arta cusutului tradițional, o pasiune insuflată de mama și bunica sa. "De la șapte ani am învățat să cos, de la mama și de la bunica mea. Ele au lucrat și m-am pus și eu cu ele. Mi-a plăcut foarte mult. Am învățat mai întâi să tivesc și apoi am făcut muște. Prima cămașă nu mai este, dar mi-o amintesc că era cu roșu că eram și eu fată și îmi plăceau culorile vii", povestește Elena Borţa.

Propunerea ca Elena Borţa să devină Tezaur Uman Viu a fost înaintată Ministerului Culturii de către reprezentanţii Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea. Aceștia au subliniat remarcabila armonie coloristică și simbolurile utilizate în cusăturile sale, comparându-le cu operele unui artist plastic.

În atelierul său, Elena Borţa păstrează cu grijă colecția sa de costume populare, multe dintre ele împodobite cu motive tradiționale specifice zonei Vâlcea. "De obicei cos motive de la noi de aici, că nu am mers prin alte zone din țară să luăm modele... Cămașa asta cu trandafiri nu mai știu sigur când am făcut-o, dar îmi e dragă că e cu trandafiri. Trandafiri și în grădină, trandafiri și pe cămașă... E mai nouă însă. Cred că sunt 15 - 20 de ani de atunci, dar îmi plac trandafirii și am zis să-i fac și pe cămașă", adaugă zâmbind Elena Borţea.

Deși are o vârstă înaintată, Elena Borţa continuă să coasă, chiar dacă în ritm mai redus. "Cu ochelarii, da, mai cos și acum. Uite, cos la o fustă pe care o fac pentru fiica-mea și pentru o nepoată. Nu ai cu cine să faci șezătoare că nu vrea nimeni. Nu le trebuie. Cred că până la urmă se va pierde acest meșteșug. Se duce... Nici nu am auzit pe nimeni ca să cumpere. Nu mai sunt nici dansuri aici în zona noastră și te gândești așa că se duce portul din sat dacă nimeni nu lucrează...", răspunde ea cu dezamăgire.

Maria Foltea, fiica Elenei Borţa, a moștenit talentul și pasiunea pentru cusut, continuând tradiția la un nivel înalt și rafinat. "M-am născut într-o familie unde femeile au apreciat foarte mult lucrul de mână și am început și eu. Încă nu plecasem la școală când am început să cos primele semne. Îmi amintesc că mama, când avea timp liber lua lucrul de mână și devenea mai liniștită, își crea o lume a ei unde se simțea foarte bine. Toate cămășile pe care mi le-a făcut și pe care eu le-am purtat cu multă plăcere îmi sunt dragi. Mai duc din ele și la târguri, dar sunt numai pentru expoziție, și nu pentru vânzare", spune Maria Foltea.

Elena Borţa este cel de-al doilea Tezaur Uman Viu din Vâlcea, după ceramistul Sorin Giubega din Horezu, care a primit acest titlu onorific în 2021. Această distincție reprezintă o recunoaștere importantă a eforturilor depuse de creatori pentru păstrarea și promovarea patrimoniului cultural imaterial al României.

