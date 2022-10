Tezaur format din 60 de monede romane vechi de aproape 2000 de ani, descoperit pe un teren agricol din Alba FOTO

Un tezaur monetar roman compus din zeci de monede vechi de aproape 2000 de ani a fost descoperit de un pasionat din Ocna Mureș, județul Alba.

FOTO

Bărbatul este posesor autorizat de detector de metale și imediat după descoperire, a anunțat arheologii și autoritățile. Tezaurul format din 60 de monede de argint a fost descoperit pe un teren agricol, lângă orașul Ocna Mureș, la o adâncime cuprinsă între 5 și 40 de centimetri.

”Am descoperit un tezaur format din monede romane de argint pe un teren agricol. Monedele erau împrăștiate pe o suprafață destul de mare dar încet încet cred că m-am apropiat de locul unde au fost îngropate, m-am oprit din detecție pentru a nu distruge contextul și am anunțat pe cei în măsură să continue scoaterea tezaurului. Într-o groapă am dat de un șir de monede, la diferite adâncimi (de la 5 cm până la 35-40 cm) semn că au fost trase de plug de la locul inițial”, a afirmat cel care a realizat descoperire.

FOTO Facebook/ Comunitatea Arheologilor Amatori din Romania

După anunțarea autorităților și cercetările de la fața locului, au mai fost găsite alte câteva zeci de monede în plus față de cele găsite de bărbatul din Ocna Mureș.

Acesta este al doilea tezaur de monede romane descoperit pe teritoriul județului Alba într-un interval de trei luni. În august și septembrie, în zona comunei Jidvei au fost găsite 116 monede dacice și romane, descoperirea inițială fiind realizată tot de un bărbat pasionat de detecție.

FOTO Facebook/ Comunitatea Arheologilor Amatori din Romania

Astfel, într-o pădure din localitatea Jidvei a fost descoperit un complex arheologic de epocă dacică, care cuprinde un tezaur monetar, depus într-un vas din bronz, cuprinzând monede de tip tetradrahmă „Macedonia Prima”, din argint (159-150 a. Chr), drahme de tip „Rădulești-Hunedoara”, dacice (sec. III - II a. Chr), denari de epocă romană (antoninieni), o fibulă din fier, dacică și un amnar din fier, de epocă romană.

